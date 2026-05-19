Рост на 1,1%: в России зафиксировали увеличение потребления электроэнергии

Потребление электроэнергии в России с января 2026 года выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Фёдор Опадчий, передаёт ТАСС.

«Рост на 1,1% к прошлому году на сегодняшний день. Прогноз по энергопотреблению на текущий год остаётся без изменений — ожидается рост на 2,2%», — заявил господин Опадчий.

Он также отметил, что в I квартале 2026 года показатель уже вырос на 2,1% по сравнению с январём — мартом 2025 года.

Для сравнения, по итогам 2025 года в стране наблюдалось падение спроса. Потребление электроэнергии снизилось на 1,1% (или на 0,8% без учёта високосного года) и составило 1,161 трлн кВт⋅ч. Это стало первым снижением показателя за четыре года. В предыдущий раз падение фиксировалось в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Выработка электроэнергии также сократилась на 1,2% до 1,166 трлн кВт⋅ч.

«Изначально СО прогнозировал рост потребления на 3%. Однако реальность оказалась иной», — отмечают аналитики.

Структура производства в 2025 году выглядела следующим образом: