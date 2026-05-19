За I квартал 2026 года из тени вывели 219 тысяч работников

Власти продолжают курс на обеление рынка труда, и результаты этой работы уже заметны. Только за первый квартал 2026 года из теневой занятости вывели 219 тыс. работников, что на 21% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, когда было легализовано 180,5 тыс. человек. Такие данные «Известиям» сообщили в пресс-службе Минтруда.

По оценкам экспертов, в России от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе – это сотрудники без трудового договора, получающие зарплату полностью или частично «в конверте», а также те, кого оформляют как самозанятых вместо официального найма. С 2026 года власти расширили перечень признаков нелегальной занятости: под подозрение могут попасть компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ в 27 тыс. рублей, а также организации, сотрудничающие более чем с 35 самозанятыми одновременно при определенных условиях. Как пояснила доцент РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева, государство одновременно усиливает проверки и стимулирует работодателей официально оформлять сотрудников.

Большинство выведенных из тени работников затем получают официальный статус: с ними заключают трудовые или гражданско-правовые договоры, регистрируют как самозанятых, индивидуальных предпринимателей либо оформляют крестьянские хозяйства. Основную работу проводят межведомственные комиссии с участием ФНС, МВД, Роструда и других ведомств. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что государству важно расширять легальную занятость, поскольку это увеличивает налоговые поступления и взносы в Соцфонд.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.