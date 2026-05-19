С начала года более 1400 жителей Иркутской области воспользовались онлайн-записью в офисы «Иркутскэнергосбыта»

Через вкладку «Запись на консультацию» в личном кабинете на сайте «Иркутскэнергосбыта» они выбрали удобные день недели и время для консультаций со специалистами.

Чаще всего этой услугой пользуются жители Иркутска, которые ценят возможность планирования. Также сервис востребован у клиентов в Шелехове, Слюдянке, Ангарске и Братске.

Услуга онлайн-записи доступна для клиентов компании в 14 территориях Иркутской области, среди них – Усолье-Сибирское, Черемхово, Тулун, Хомутово и другие населенные пункты.

«Онлайн-запись — это возможность получить консультацию специалистов максимально быстро и комфортно. Особенно это актуально в летний сезон, когда многие внерабочее время посвящают дачным хлопотам или подготовке к отпуску. В этот период поток посетителей снижается, поэтому в ближайшие три месяца офисы будут работать с клиентами 4 дня в неделю. Актуальный график всегда можно посмотреть на нашем сайте при выборе времени для записи», — отмечает Оксана Придиус, заместитель директора по работе с населением «Иркутскэнергосбыта».

Онлайн-запись доступна клиентам – физическим лицам, авторизованным в Личном кабинете. Для записи необходимо выбрать вкладку «Запись на консультацию» и далее следовать подсказкам. Предварительно проверьте, чтобы в системе был указан ваш актуальный номер телефона. На него будет отправлено SMS-сообщение с кодом доступа. Консультации проводятся только для собственников помещений, граждан, зарегистрированных в жилом помещении, и их законных представителей или по нотариально заверенной доверенности.