Приангарье привлекло более 500 млн рублей грантов Президентского фонда культурных инициатив за пять лет

За пять лет Иркутская область привлекла более полумиллиарда рублей грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. Итоги взаимодействия творческих команд региона с фондом подвели на совещании под руководством губернатора Игоря Кобзева, приуроченном к пятилетию ПФКИ. Почти 700 организаций региона представили на конкурсы более 1,7 тыс. проектов, из которых 202 стали победителями.

«Сегодня подробно обсудили с коллегами как формировать дальнейшую повестку грантов в сфере культуры. С 2026 по 2030 год нас ждут юбилеи Иркутской области, Александра Вампилова, Валентина Распутина, Евгения Евтушенко, много будет мероприятий в связи с этими событиями, уверен, что и заявок на гранты тоже, мы их обязательно поддержим», – сказал Игорь Кобзев. Министр культуры региона Олеся Полунина добавила, что в последнем, 16-м конкурсе Приангарье показало хороший результат: 15 проектов-победителей, 9-е место в России и 3-е место в Сибирском федеральном округе.

Всего за пять лет фонд провел 16 конкурсов, поддержал почти 12 тыс. проектов из 87 регионов России на общую сумму 49,6 млрд рублей. Иркутская область входит в двадцатку лидеров по числу участников, победителей и объему привлеченных средств. Средняя сумма гранта в регионе составляет 3,5 млн рублей, география участников охватывает 40 муниципальных образований, а победителями стали проекты 27 муниципалитетов. Среди лидеров по числу поддержанных инициатив – Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский район, Братск, Слюдянский и Шелеховский районы, а также Черемхово.


