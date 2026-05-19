«Ваш дневник взломан!»: как мошенники выманивают коды от Госуслуг у школьников

Перед экзаменами и в течение учебного года мошенники атакуют школьников и их родителей. Они угрожают проблемами с ЕГЭ, предлагают купить ответы, выманивают коды от Госуслуг и даже обещают обналичить деньги с «Пушкинской карты». Мы собрали 7 самых популярных схем обмана, чтобы вы знали, как защитить свои деньги и личные данные.

1. «У вас проблемы с электронным дневником»

Ученику или его родителям звонят якобы из администрации школы и сообщают, что из-за технической ошибки учебный профиль ребенка отключился от единой образовательной платформы. Теперь в электронном дневнике не будут появляться оценки, домашние задания и другая важная информация.

Связь можно восстановить, надо только заново пройти авторизацию — для этого нужно назвать код из СМС. На самом деле приходит код от Госуслуг или банка. Если выдать его мошенникам, они получат доступ к персональным данным или даже счетам жертвы.

Чаще всего мошенники пытаются проникнуть в банковские личные кабинеты родителей, списать со счетов деньги или набрать кредитов. Онлайн-банк ребенка преступникам не очень интересен, ведь денег там обычно немного. Но иногда они не гнушаются и небольшими суммами на детских счетах.

Профиль ребенка на Госуслугах сам по себе тоже выгоды преступникам не приносит: с помощью детской учетной записи не получится стать клиентом микрофинансовых организаций и набрать долгов.

Но бывает, что взлом кабинета ребенка на госпортале становится только первым звеном сложной схемы. Сразу после этого ему звонят люди, которые выдают себя за представителей ФСБ или полиции. Они заявляют, что подросток слил свои данные мошенникам. Через его аккаунт преступники получили доступ к Госуслугам родителей и от их имени перевели деньги террористам.

Аферисты сначала обвиняют во всем ребенка, а затем делают вид, что проявляют сочувствие и предлагают помощь. Они говорят, что готовы отменить противозаконные переводы и предотвратить новые. Но для этого им нужен доступ к банковским кабинетам родителей. Обманщики вынуждают ребенка тайком взять смартфон мамы или папы и подсмотреть на нем секретные коды от банка. Либо войти в онлайн-банк с телефона родителя, переслать все накопления и даже кредитные деньги на счет вымогателей.

Избежать такой ситуации не сложно, если быть внимательным: всегда тщательно изучать все сообщения с кодами — смотреть, от кого они приходят и для чего нужны. И никогда не выдавать секретные цифры собеседникам, кем бы они ни представлялись.

Информацию, которая касается личных данных ученика, стоит перепроверять у классного руководителя или завуча. Причем лучше встретиться с ними в стенах школы или колледжа либо связаться по контактам с официального сайта учебного заведения.

2. «Покупайте ответы на ЕГЭ»

В конце учебного года активизируются мошенники, которые предлагают купить ответы на вопросы государственных школьных экзаменов — ОГЭ и ЕГЭ. Как правило, они создают группы в соцсетях и телеграм-каналы.

Аферисты утверждают, что у них есть верные ответы, и обещают прислать их за несколько часов до экзамена. Ученикам предлагают заплатить от 1000 до 20 000 рублей за один или сразу несколько предметов. Но когда подросток переводит нужную сумму, ему приходят решения прошлогодних заданий или какой-то случайный набор ответов. Зачастую мошенники просто исчезают.

Признаваться в том, что хотел обманом сдать экзамен, вряд ли кто-то захочет. Так что преступники понимают, что их жертвы даже не попытаются вернуть деньги.

3. «Срочно зарегистрируйтесь на экзамен»

Выпускнику или его родителям звонят мошенники, представляются сотрудниками Минпросвещения или представителями экзаменационной комиссии. Они требуют срочно зарегистрироваться на «портале сдачи ЕГЭ» или «едином сайте ОГЭ».

Аферисты торопят и угрожают, что без регистрации ребенка не допустят к ОГЭ или ЕГЭ. Расчет строится на том, что выпускники и их родители накануне экзаменов находятся в стрессовой ситуации. Они могут поддаться давлению и в спешке выполнить все требования обманщиков.

На самом деле никаких ресурсов для сдачи экзаменов не существует. Обычно мошенники даже не пытаются их создавать для хоть какой-то правдоподобности. Они просто запугивают ученика и просят назвать код из СМС для авторизации. В реальности преступников, конечно же, интересует код от онлайн-банка, Госуслуг или личного кабинета на сайте мобильного оператора.

Обо всех организационных моментах, связанных с проведением экзаменов, лучше узнавать в классных чатах и на родительских собраниях. Если вдруг у вас возникают какие-либо сомнения — позвоните в школу или классному руководителю, чтобы уточнить детали.

4. «Купите диплом победителя олимпиады и поступите без экзаменов»

В поиске простых решений некоторые абитуриенты готовы на многое. Например, соглашаются на покупку поддельных дипломов победителей и призеров олимпиад. Настоящие дипломы дают льготы при поступлении в вуз: приравниваются к максимальному баллу по профильному предмету или даже гарантируют бюджетное место без экзаменов.

Если решиться на такую покупку и перевести деньги аферистам, они перестают отвечать. Либо присылают фальшивый документ, который не пройдет проверку в приемной комиссии. А когда подделка диплома обнаружится, поступающему будет грозить штраф до 80 000 рублей или даже арест на полгода.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, не стоит пытаться искать обходные пути вне закона. Даже если мошенники уверяют, что их дипломы точно настоящие, это вовсе не повод им верить.

5. «Снимите порчу, иначе никуда не поступите»

Сначала мошенники в мессенджерах или соцсетях предлагают за символическую сумму погадать на сдачу экзамена или поступление в вуз. Расклад неминуемо предрекает выпускнику провал.

Сразу после этого аферисты предлагают подростку магическую помощь: заговоры на удачу, очистку от «порчи», оберег от плохой оценки на экзамене или «энергетическую защиту». Такие услуги стоят гораздо дороже гаданий, но мошенники гарантируют высокие результаты.

Если школьники или их родители переводят «магам» деньги, на этом все волшебство заканчивается. Наобещав всякого, мошенники просто исчезают.

6. «Заплатите штраф за списывание на экзамене»

В летний период мошенники могут выдавать себя за наблюдателей экзаменационной комиссии. Они пишут школьникам в мессенджерах и убеждают, что камеры засекли списывание во время ЕГЭ или ОГЭ — за это подростку грозит штраф.

Чтобы его оплатить, нужно перейти по ссылке из сообщения. Но в реальности она ведет на фишинговую страницу. Если в открывшейся форме оплаты выпускник введет данные банковской карты, мошенники украдут с нее деньги.

В случаях, когда школьника на самом деле уличают в списывании, экзаменационная комиссия составляет протокол и передает дело в суд. И только суд может назначить штраф за нарушение при сдаче госэкзамена. О результатах разбирательства подросток узнает прямо в суде либо получит уведомление через Почту России или Госуслуги.

Наблюдатели не вправе требовать какой-либо оплаты, тем более в мессенджерах.

7. «Поможем вывести деньги с Пушкинской карты»

Подростки с 14 лет могут бесплатно оформить на Госуслугах Пушкинскую карту, на которую государство каждый год начисляет 5000 рублей. С ее баланса можно оплачивать билеты в театры, музеи, кино и на концерты. Пополнять карту, переводить или снимать с нее деньги невозможно. Перепродать саму карту и купленные по ней билеты тоже нельзя — они именные.

Но мошенники уверяют, что есть способы перекинуть средства с Пушкинской карты на обычную банковскую. Через мессенджеры и аккаунты они продают некие инструкции, в которых обещают подробно рассказать о разных вариантах вывода денег. Руководство обычно стоит недорого — порядка 100 рублей. Потратить такую сумму многим не жалко, но советы, конечно, не работают.

Иногда аферисты обещают, что сами перекинут деньги с Пушкинской карты — за комиссию. При этом стоимость услуги может доходить до 50% от суммы перевода. Но, получив предоплату, обманщики исчезают.

Некоторые мошенники предлагают просто выкупить у школьника Пушкинскую карту — разумеется, гораздо дешевле номинала. Но даже если подросток получит оплату, он рискует. И неважно, какой именно окажется дальнейшая схема преступников, ведь ребенок станет их соучастником. А за это может грозить уголовное наказание.

Защититься от потерь и проблем с законом можно только одним способом — не ввязываться в заведомо нелегальные авантюры.