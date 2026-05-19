Кредитный бум: в апреле банки выдали россиянам 1,4 млн карт

В апреле 2026 года банки выдали россиянам 1,39 млн кредитных карт, что на 3% больше, чем в марте. В годовом выражении спрос вырос на 22% (в апреле 2025 года было выдано 1,14 млн карт), сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) .

Общий лимит по картам достиг 164,34 млрд рублей, увеличившись за месяц на 8%. Однако средний лимит на одну карту снизился по сравнению с прошлым годом: сейчас он составляет 119 тыс. рублей против 126 тыс. рублей в апреле 2025-го.

«Сегмент демонстрирует положительную динамику, но это скорее восстановление рынка, а не новый рост. Рынок вышел на плато и, вероятно, задержится на нём до конца года», — комментирует Михаил Алексин, генеральный директор Объединённого Кредитного Бюро.

Региональный разрез

Лидерами по объёму лимитов стали Москва (15,73 млрд руб.), Московская область (11,55 млрд) и Санкт-Петербург (7,82 млрд). Самые крупные лимиты одобряли в Ненецком АО (215 тыс. руб.) и Магаданской области (186 тыс. руб.).

В Иркутской области в апреле было выдано 23,12 тыс. карт на сумму 2,75 млрд рублей, что на 11% больше мартовских объёмов.