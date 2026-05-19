Максимальная пенсия учителей в РФ в 2026 году достигнет почти 49 тыс. рублей

Максимальный размер пенсии учителей в России в 2026 году может достигнуть почти 49 тыс. рублей. Такой прогноз озвучил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Размер выплат будет сильно зависеть от региона работы, стажа и размера заработной платы педагога.

«Прогнозный размер пенсии учителя в 2026 году при стаже 35-38 лет, с учетом работы на 1,5-1,6 ставки, будет варьироваться от 13 600 рублей в регионах с минимальными зарплатами до 39 800 рублей в Москве и северных субъектах. С учетом северных надбавок сумма может дойти до 48 800 рублей», – сообщил Александр Сафонов.

По его словам, в таких регионах, как ХМАО, ЯНАО, Приморский край и Москва, средняя зарплата учителей варьируется в пределах 130-150 тыс. рублей в месяц, а средний индивидуальный пенсионный коэффициент за 35-38 лет составит около 240-260 баллов.

Минимальная пенсия педагогов при зарплате около 31 тыс. рублей за аналогичный стаж может составить от 13,6 тыс. до 16,3 тыс. рублей – в этом случае удастся накопить примерно 55-60 пенсионных баллов. Таким образом, разрыв между максимальной и минимальной пенсией учителей в зависимости от региона может достигать более чем трехкратного размера.

Напомним, что страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды – в феврале и апреле. При этом, осенью при подготовке бюджета правительство может предложить иные сроки повышения выплат.