На Байкале перевернулась аэролодка с 14 людьми

На озере Байкал в районе скалы Черепаха перевернулась аэролодка «Север-750», на борту которой находились 14 человек, сообщили в МЧС России по Республике Бурятия.

В результате происшествия спасены 10 человек, в том числе 14-летний ребенок. Поиски еще четырех пассажиров продолжаются.

Аэролодка подтянута к берегу, на месте происшествия работают 30 человек и 11 единиц техники.

Дополнительно к поисково-спасательной операции привлечена водолазная группа МЧС России.