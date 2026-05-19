БЭК израсходовала 170 тысяч вагонов с углем, чтобы согреть жителей области в осенне-зимний период

Байкальская энергетическая компания, входящая в российский холдинг Эн+, обеспечила стабильное прохождение отопительного периода в регионе и перешла на летний режим работы. За бесперебойное функционирование ТЭЦ, котельных, а также тепловых сетей, отвечали свыше 6 тысяч специалистов от Усть-Илимска до Иркутска.

Более 10 млн тонн угля или 170 тысяч вагонов доставили, переработали и сожгли энергетики совместно с угольщиками, а также представителями смежных отраслей для непрерывного обеспечения теплом и горячей водой полутора миллионов жителей региона и десятков тысяч предприятий и учреждений.

Постоянное улучшение технологических процессов позволило израсходовать на эти цели на 130 тысяч тонн топлива меньше. В свою очередь, активное внедрение электрофильтров на ТЭЦ сократило выброс золы в атмосферу на 900 тонн.

Как отметил генеральный директор ООО «Байкальская энергетическая компания» Олег Причко, несмотря на недостаточность финансирования из тарифных источников, пик холодов, когда зимние температуры длительное время находились ниже нормы, удалось пройти без каких-либо аварий и инцидентов. Благодаря своевременной и качественной подготовке к ОЗП тепловые сети отработали в штатном режиме.

«Я всегда с большой гордостью говорю о коллегах, поскольку наш персонал обладает высокими компетенциями и высочайшей степенью ответственности перед потребителями. Команда отработала на твердую пятерку с плюсом. Самый же лучший результат традиционно заключается в том, чтобы люди как можно меньше знали о работе энергетиков и сложных технологических процессах — достаточно чтобы в их домах всегда были свет и тепло» – подчеркнул Олег Причко.

Этой зимой многие станции работали на максимальных нагрузках. Отпуск тепла увеличился на 1 181 тыс. Гкал или +7,3% и составил 17 271 тыс. Гкал. Чтобы справиться с растущими потребностями города Ново-Иркутская ТЭЦ нагревала и подавала в магистрали 19,2 тысячи тонн горячей воды в час. Кроме того, ТЭЦ областного центра выработала на 112 млн кВт*ч больше электроэнергии, чем годом ранее. Такие пороговые нагрузки в очередной раз подчеркивают необходимость срочного решения вопроса о строительстве нового теплоисточника в Иркутске.

За прошедший период на тепловых сетях в г. Иркутске выявлено и устранено свыше 300 повреждений и дефектов. Их количество увеличилось на 4%. Ключевая причина – растущая ветхость тепловых сетей, средний износ которых превышает 80%. Во многих городах, трубы давно отслужили два нормативных срока.

Например, в Ангарске в результате повреждения трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1962 году, без горячей воды и отопления в течение дня оставались жители 186 домов и соцучреждений. В Усолье-Сибирском из-за прорыва трубы 1974 года выпуска под ограничение теплоснабжения попали 25 тысяч жителей. Благодаря оперативному реагированию на внештатные отключения, потребители практически не ощутили длительных неудобств.

В соответствии законодательством, возможности теплоэнергетиков ограничены тарифными решениями и мерами государственной поддержки. Компания является субъектом естественной монополии и выполняет взятые на себя обязательства даже когда себестоимость услуг значительно превышает установленную государством плату. Масштабы модернизации также напрямую связаны с выделяемыми властями ресурсами. Сегодня энергетики могут перекладывать чуть более 20 км труб по всей области или 0,5% от их протяженности, что в 10 раз меньше нормативных показателей. В Иркутске показатель еще ниже – 0,4%, а перспективы принятия инвестиционной программы пока являются неопределенными. Эти факторы кратно увеличивают риск аварий.

Недавно БЭК направила предложения о рассмотрении и утверждении инвестиционной программы по г. Иркутску, предусматривающей вложения в качество и надежность теплоснабжения на уровне 2,1 млрд рублей. Общий же объем необходимого финансирования на теплоснабжение оценивается в 8,7 млрд рублей.

Окончательные решения в этом направлении будут приняты региональными органами власти.

В настоящее время специалисты приступили к летней ремонтной кампании, проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и других методов диагностики, позволяющих заблаговременно определить наиболее слабые участки и принять меры по их реновации.

Если ваш дом обслуживает «Байкальская энергетическая компания», информацию о плановых ремонтах и временном отключении горячего водоснабжения можно получить на сайте «Иркутскэнергосбыта». Для этого достаточно ввести адрес проживания в поисковую строку. Если дом не отмечен на карте, но горячей воды нет, возможно, работы ведет управляющая компания или обслуживанием дома занимается другая теплосетевая компания. В таком случае стоит уточнить информацию в УК или ТСЖ.

Ответы на самые распространенные вопросы об отключениях горячей воды можно узнать на сайте «Иркутскэнергосбыта» в разделе «Ответы на вопросы по горячей воде».