В России создали мобильный спутниковый комплекс для развёртывания частной телеком-сети

МегаФон разработал переносной комплекс оборудования для оперативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации. Абонентский терминал БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) обеспечит передачу сигнала с низкоорбитальных спутников российской аэрокосмической компании на инфраструктуру оператора. Это первое в России комплексное решение, которое позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на этот год. Первые потенциальные заказчики ознакомились с решением в рамках конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде.

В основе комплекса МегаФона лежит портативная базовая станция и оборудование для создания канала спутниковой связи, которым может выступать универсальный абонентский терминал БЮРО 1440. Станция в комплекте со спутниковым оборудованием обеспечивает доступ в интернет и корпоративную сеть, а также поддерживает транкинговую связь, Wi-Fi, мобильную передачу данных private LTE и private 5G и видеонаблюдение. Решение автономно работает до четырёх часов и обеспечивает устойчивое покрытие в радиусе до трёх километров при прямой видимости даже в движении. Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и до 50 Мбит/с при загрузке в сеть.

Портативная базовая станция, оснащенная спутниковым терминалом, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Для разных сценариев использования предусмотрены различные модификации — от базовой версии, которую может переносить человек, чтобы обеспечивать связью устройства в радиусе нескольких километров, до максимально насыщенной конфигурации с возможностью длительной автономной работы и покрытием до десятков километров.

«Спутниковый канал связи для нашего комплекса создает ещё больше технологических преимуществ для наших заказчиков. Защищенная сеть, возможность развёртывания в любой точке без привязки к традиционной инфраструктуре и одновременное подключение до 300 пользователей помогут добывающей промышленности и топливно-энергетическому комплексу организовывать связь сотрудников на временных или удалённых объектах. Более того, решение полезно и экстренным службам при поисково-спасательных операциях, где каждая минута может стать решающей», — отметила заместитель коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Наталья Талдыкина.

«В марте 2026 года мы приступили к развертыванию низкоорбитальной группировки, цель которой - предоставить сервис спутниковой связи нового поколения в режиме 24/7 в любой точке планеты. И уже до конца года в пилотном режиме первые абоненты получат доступ к сервису – прежде всего с использованием абонентских терминалов разработки БЮРО 1440. Телеком-операторы были первыми, кто заключил с нами форвардные контракты, стартовав проработку локальных сценариев использования нашего спутникового сигнала. Представленное техническое решение – отличный пример того, как спутниковая связная инфраструктура БЮРО 1440 может обеспечить связь в том числе на «последней миле» до абонента», - отметил заместитель генерального директора БЮРО 1440 Дмитрий Агафонов.

Решение предусматривает работу с сервисом широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки БЮРО 1440, договор с которым МегаФон подписал еще в 2024 году. Переход на использование низкоорбитальной спутниковой группировки позволит кратно увеличить объем передаваемых данных, что открывает для клиентов оператора дополнительные технические возможности.