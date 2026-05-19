Исследования по золошлакам получили общенациональное признание

Доцент ИРНИТУ Надежда Слободчикова стала лауреатом общенациональной премии «Учебник года» за монографию о применении золошлаковТЭЦ в дорожном строительстве. Работа написана в соавторстве с профессором Белгородского государственного технологического университета Сергеем Клюевым. Монографию, основанную на совместных проектах с «Иркутскзолопродуктом» и Дирекцией автодорог Иркутской области, отметили в номинации «Технические науки».

Золошлаки — это минеральный остаток от сжигания угля на теплоэлектростанциях. По своим свойствам они близки к природным несвязным грунтам: тот же песок, только техногенного происхождения. Материал относится к наименее опасной категории промышленных продуктов и не представляет угрозы ни для людей, ни для окружающей среды.

Золошлаковые смеси используются в качестве искусственного грунта при строительстве дорог. Материал укрепляют цементом и известью при сооружении земляного полотна. В монографии автор привела составы таких смесей, методы контроля качества и описала ключевые эксплуатационные показатели: морозостойкость и прочность. Эксперименты провели на реальных объектах – участках автодороги «Егоровщина – Рязанщина» и трассы Р255 «Сибирь».

Почему это важно для региона

Исследование помогает решить несколько стратегически важных задач. В Иркутской области сосредоточены большие запасы золошлаков – около 93,8 млн тонн. Региональная программа ставит цель к 2036 году перерабатывать 50,6% таких отходов. При этом дорожной отрасли региона в 2025–2028 годах потребуется до 285 млн тонн щебня. Использование вторичного сырья приносит двойную пользу – позволяет экономить на материалах для дорожного строительства и способствует развитию экономики замкнутого цикла.

«Мы предлагаем решать проблему, используя экономичные технологии, – отмечает Надежда Слободчикова. – Один из методов – это укрепление грунтов неорганическими вяжущими материалами на основе техногенных отходов. Применение золошлаковТЭЦ с учётом климатических условий позволит снизить стоимость дорожно-строительных работ без потери их качества».

В 2024 году на экспериментальных участках в Черемховском районе коллектив ИРНИТУ уже использовал золошлаковые смеси, щебенистый грунт и портландцемент. Работы проводились совместно с компанией «Иркутскзолопродукт» (входит в Эн+) и Дирекцией автодорог Иркутской области.

Стратегия устойчивого развития

Проекты, направленные на использование вторсырья, –часть долгосрочной стратегии формирования экономики замкнутого цикла. Применение золошлаков– это «зелёная» технология, которая снижает углеродный след и одновременно решает проблему накопленных промышленных отходов, сокращая нагрузку на окружающую среду. Теперь накопленный практический опыт получил признание в научно-образовательной среде, что переводит его в категорию проверенных методик для обучения специалистов и внедрения в других регионах.

