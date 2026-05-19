Трагедия на Байкале: в результате крушения аэролодки погибли 5 человек

В Прибайкальском районе республики Бурятия, недалеко от посёлка Турка, перевернулась аэролодка «Север-750». По уточнённым данным, на борту находились 18 человек. Спасти удалось 13 из них, включая одного ребёнка. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. К сожалению, 5 человек погибли.
Предварительной причиной опрокидывания стало превышение допустимого количества пассажиров. На борту находилось 18 человек, хотя, согласно техническим характеристикам производителя, судно рассчитано максимум на 10.
Читайте также:
«По предварительным данным, лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации данного судна», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах.
На месте происшествия работают подразделения МЧС России. К поисково-спасательным работам привлечены 30 человек и 11 единиц техники, включая водолазную группу. Судно подтянуто к берегу.
По словам Николая Зайцева, главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия, инцидент произошёл в местности «Черепаха».
«Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты. Погода в момент крушения была ясная, ветер и волна отсутствовали. Глубина в месте крушения от 4 до 5 метров, расстояние до берега — 20–30 метров», — сообщил он.