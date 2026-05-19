Трагедия на Байкале: в результате крушения аэролодки погибли 5 человек

В Прибайкальском районе республики Бурятия, недалеко от посёлка Турка, перевернулась аэролодка «Север-750». По уточнённым данным, на борту находились 18 человек. Спасти удалось 13 из них, включая одного ребёнка. Одна женщина получила рваную рану ноги и была госпитализирована. К сожалению, 5 человек погибли.

Предварительной причиной опрокидывания стало превышение допустимого количества пассажиров. На борту находилось 18 человек, хотя, согласно техническим характеристикам производителя, судно рассчитано максимум на 10.

«По предварительным данным, лодка была перегружена, поскольку на борту находилось больше людей, чем разрешено правилами эксплуатации данного судна», — сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

На месте происшествия работают подразделения МЧС России. К поисково-спасательным работам привлечены 30 человек и 11 единиц техники, включая водолазную группу. Судно подтянуто к берегу.

По словам Николая Зайцева, главного государственного инспектора по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Бурятия, инцидент произошёл в местности «Черепаха».

«Все люди находились внутри кубрика, на них не были надеты спасательные жилеты. Погода в момент крушения была ясная, ветер и волна отсутствовали. Глубина в месте крушения от 4 до 5 метров, расстояние до берега — 20–30 метров», — сообщил он.