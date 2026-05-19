«Потенциал вниз исчерпан»: рубль обновил трёхлетний максимум, что ждёт доллар летом?

Рубль продолжает укрепляться, обновляя максимумы последних трёх лет. Курсы иностранных валют падают: доллар торгуется в районе 72,35 рубля, евро — ниже 84,1, а юань в моменте опускался до 10,6.

Прогнозы на будущее: от 72 до 81

Несмотря на текущую крепость, эксперты ожидают разворота тренда. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что потенциал для дальнейшего падения доллара может быть исчерпан в районе 72 рублей.

С ними солидарны и стратеги из ВТБ Мои Инвестиции. Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков на Дне инвестора озвучил прогноз на весь 2026 год: средний курс доллара составит 81 рубль.

«В базовом сценарии на 2026 год мы закладываем инфляцию на уровне 5,3%, экономический рост до 0,5%, курс доллара к рублю в среднем за год – 81 рубль за доллар, а ключевую ставку – 12%», — сказал Яцков.

Почему рубль такой крепкий?

Ключевые факторы:

  1. Торговля в нацвалютах: Доля рубля в экспорте превышает 53%.
  2. Слабый спрос: Импортёры мало покупают валюту из-за высокой ключевой ставки ЦБ.
  3. Дорогая нефть: Экспортёры активно продают валютную выручку.
  4. Бюджетное правило: Лимиты Минфина на покупку валюты слишком малы, чтобы повлиять на рынок.

Что будет летом?  Драйверы для разворота

Эксперты прогнозируют смену тренда. На это повлияют:

  • Снижение ставки ЦБ: Регулятор может довести ключевую ставку до 13% к концу года, что оживит импорт и спрос на валюту.
  • Действия Минфина: Летом ведомство, вероятно, кратно увеличит объёмы покупки валюты для бюджета.

Технический анализ

Аналитики отмечают, что курс доллара рухнул к уровню начала 2023 года (над 72).

«Это была линия сопротивления в декабре 2022-го, а теперь она может стать локальной поддержкой. Потенциал для дальнейшего падения доллара может быть исчерпан. Ниже — только круглые 70. Вероятность разворота сейчас выше на фоне сильной перепроданности», — резюмируют эксперты БКС Мир инвестиций.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

