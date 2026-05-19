Крипто-рубль: как ЦБ планирует легализовать обмен криптовалюты через банки

В России обсуждается масштабная реформа рынка криптовалют. Центральный банк предлагает разрешить банкам и брокерам выполнять функции криптообменников. Это позволит легализовать обналичивание цифровых валют, вывести рынок из «серой зоны» и сделать операции прозрачными, но лишит их анонимности.

Пути легализации

О планах регулятора рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По её словам, банки обладают необходимым опытом в борьбе с мошенничеством (ПОД/ФТ), чтобы защитить клиентов и на крипторынке.

«Мы предложили разрешить банкам и брокерам получать лицензии криптообменников в уведомительном порядке», — заявила она, добавив, что для банков введут ограничение по риску на уровне 1% от капитала.

Законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время. Эксперты считают этот подход рациональным: проще расширить полномочия существующих финансовых институтов, чем создавать новых участников рынка с нуля.

Плюсы и минусы для инвесторов

  • Плюсы: Снижение рисков мошенничества, повышение безопасности и прозрачности. Инвесторы перестанут зависеть от «серых» обменников и зарубежных платформ.
  • Минусы: Полная потеря анонимности. Все операции будут проходить обязательную верификацию личности (KYC).

По оценкам ЦБ, россияне держат в криптовалютах около 933 млрд рублей. Рынок ждёт введения лимитов (до 300 тыс. руб. в год для неквалифицированных инвесторов) и разделения на категории инвесторов.

«В регулируемой модели операции будут по прозрачности сопоставимы с фондовым рынком. Курс будет формироваться рыночными методами на основе котировок мировых бирж», — резюмируют аналитики.

/ Сибирское Информационное Агентство /

