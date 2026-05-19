В поисках тишины: почему Байкал стал главной мечтой для соло-путешествий по России

По данным исследования сервиса «Островок» и компании «Тибурон», почти каждый второй россиянин (47%) мечтает об одиночном путешествии за границу. Однако и внутренний туризм не сдаёт позиций: 24% опрошенных хотели бы отправиться в соло-трип по России.

Если за рубежом ищут яркие впечатления, то внутри страны — уединение и природу. И здесь Байкал становится безоговорочным лидером.

Байкал — №1 для соло-туристов

Самым желанным направлением для одиночного отдыха в России россияне назвали именно Байкал, наряду с Алтаем, Крымом и Сочи. Туристов привлекают тишина, возможность побыть наедине с природой и отдохнуть от суеты.

«Соло-путешествия — история не новая, однако в последние годы такой формат отдыха становится всё более популярным внутри страны. В 2026 году почти каждое третье бронирование в российских отелях совершается для одного человека», — отмечает Ирина Козлова.

Статистика подтверждает тренд

Данные сервиса «Островок» показывают, что спрос на соло-отдых в природных локациях огромен. В Забайкальском крае и Якутии более половины бронирований (50%+) приходится на одного туриста. Байкал, как ключевая точка притяжения в этом регионе, безусловно, выигрывает от этого тренда.

В целом по России в десятку самых популярных городов для одиночных путешественников входят Москва, Санкт-Петербург и Сочи, но именно природные заповедники, такие как Байкал, ассоциируются с настоящим уединением.