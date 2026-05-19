Иркутские керлингисты взяли серебро на чемпионате России в Ледовом дворце «Байкал»

Команда «Иркутская область-Комсомолл 1» завоевала серебряные медали на чемпионате России по керлингу среди смешанных команд. Турнир завершился 19 мая в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске. Победу одержала команда «Москва 1», бронза досталась спортсменам из Новосибирской области.

В церемонии награждения приняли участие министр спорта региона Виктор Учеватов, генсек Федерации керлинга России Ольга Жаркова и другие почётные гости.

«Хочется поблагодарить федерации и администрацию дворца за отличную организацию. Поздравляю победителей и призёров», — отметил министр спорта.

В чемпионате участвовали 24 команды из 13 регионов, включая дебютантов из Республики Башкортостан и Сахалинской области.

«Наши соревнования не прошли бы без специалистов по подготовке льда. Поздравляю всех, вы показали блестящую игру», — подчеркнула Ольга Жаркова.

В состав иркутской команды-победительницы вошли Андрей Дудов, Николай Лысаков, Валерия Денисенко и скип Елизавета Трухина (тренер — Анна Трухина).