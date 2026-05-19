«Причина — рынок, а не политика»: США продлили лицензию на операции с российской нефтью

Министерство финансов США (OFAC) продлило на 30 дней отмену санкций на поставку российских энергоносителей. Разрешение касается нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 17 апреля.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, решение носит рыночный характер. Главная причина — минимизация рисков дефицита.

«Блокировка Ормузского пролива и сложности с логистикой в Персидском заливе вынуждают США действовать осторожно. При стоимости Brent выше $110 за баррель полное выведение этих объемов могло бы ещё сильнее разогнать цены», — поясняет эксперт.

Для России эффект оценивается как ограниченный, но позитивный. Лицензия позволяет реализовать нефть, уже находящуюся в танкерах. Основная выгода для бюджета сейчас — высокая цена на марку Urals. В апреле нефтегазовые доходы выросли до 855,6 млрд рублей.

Прогноз на май: если ближневосточный конфликт не утихнет, Brent будет торговаться в диапазоне $103–115, а Urals — $95–108. В таком случае доходы бюджета могут сохраниться на уровне 0,85–1 трлн рублей в месяц.ю