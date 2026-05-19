В Иркутской области запретят продажу алкоголя в День последнего звонка

26 мая, в День последнего звонка, на территории 42 муниципальных образований Иркутской области вводится запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение будет действовать с 08:00 до 23:00.

Как сообщает служба потребительского рынка и лицензирования, мера принята для обеспечения безопасности школьников во время массовых мероприятий. Запрет не распространяется на продажу алкоголя в кафе и ресторанах (при оказании услуг общественного питания).

Жители региона могут сообщать о фактах незаконной продажи спиртного (включая пиво) по телефонам горячей линии: 8 (3952) 34-25-48 и 8-950-072-30-50.

«Поступающая информация будет незамедлительно передаваться в уполномоченные органы для оперативного принятия мер», — подчеркнули в ведомстве.

Нарушение запрета грозит крупным штрафом: для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.