Народное голосование: жители Приангарья выберут лучшие социальные проекты для обучения в «Сколково»

Жители Иркутской области могут оценить 42 проекта социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые были реализованы в 2025 году при поддержке Фонда президентских грантов. По итогам народного голосования будут определены 100 лучших инициатив со всей России.

Главный приз — обучение в «Сколково»

Победители федерального топ-100 получат уникальную возможность пройти обучение в Московской школе управления «Сколково», принять участие в международных форумах и встретиться с руководством страны.

«Благодаря поддержке фонда НКО успешно реализуют проекты, которые решают важные социальные задачи и улучшают качество жизни в регионе», — отметила начальник управления по связям с общественностью Ольга Куриленкова.

Иркутская область — в лидерах Сибири

В 2025 году регион занял 3-е место в Сибирском федеральном округе по количеству проектов-победителей. 45 инициатив получили поддержку на сумму более 87 млн рублей.

Проекты, выставленные на оценку, охватывают все сферы жизни: от сохранения культурного наследия и поддержки семей участников СВО до защиты окружающей среды и здравоохранения.

Проголосовать за понравившиеся проекты можно до 30 июня 2026 года на сайте оценка.гранты.рф, авторизовавшись через платформу «Созидатели».