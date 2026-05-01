ЦБ меняет правила ОСАГО: что изменится для водителей в 2026 году

Банк России разработал проект поправок к правилам ОСАГО. Документ, опубликованный на сайте регулятора, предлагает несколько ключевых изменений, которые затронут как наследников, так и обычных водителей.

1. Упрощение для семей участников СВО

Главное нововведение — упрощение оформления полиса для супругов погибших участников специальной военной операции. Теперь для получения ОСАГО не нужно ждать полгода и вступать в наследство. Достаточно будет предоставить документы от нотариуса. Это позволит семье пользоваться автомобилем сразу, не проходя длительную юридическую процедуру.

2. Возврат денег при отказе от страховки

ЦБ предлагает ввести право на возврат части страховой премии, если водитель отказался от договора до начала его действия. Сейчас уплаченные деньги не возвращаются. По новым правилам, страховщик сможет вернуть сумму за вычетом 22% на покрытие своих расходов.

3. Изменения в оформлении ДТП

Поправки коснутся и лимита выплат при ДТП, оформленных без полиции (по Европротоколу). Из правил уберут жесткую привязку к сумме в 200 тыс. руб. Размер компенсации будет регулироваться общим законом об ОСАГО, что может сделать процедуру более гибкой.