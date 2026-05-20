Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 мая: 10 464,3896 руб/1 г золота и 173,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 мая установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 464,3896 руб.

1 грамм серебра - 173,5800 руб.

1 грамм платины - 4 524,6201 руб.

1 грамм палладия - 3 247,9199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 68,1696 р. (0,65%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,5800 р. (5,23%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,1100 р. (1,31%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,1401 р. (1,67%) .

