Рост инфляционных ожиданий не изменит решения ЦБ по ставке

По данным инФОМ, в мае инфляционные ожидания россиян на горизонте года выросли с 12,9% до 13%. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, эта динамика стала неожиданностью с учетом фиксируемого в последние месяцы замедления роста потребительских цен после влияния фактора повышения НДС.

«Снижению инфляции способствует высокий курс рубля», — поясняет эксперт.

По словам Мильчаковой, наблюдаемая населением инфляция в текущем месяце повысилась с 14,6% до 15,1%. «Фактор традиционной весенней плодоовощной дефляции, который, по данным Росстата, в апреле оказал заметное влияние на замедление потребительских цен, на динамике личной инфляции не сказался», — уточняет аналитик.

«Возможно, в первую очередь инфляционные ожидания россиян выросли из-за иранского фактора и глобальной неопределенности. Россияне ожидают удорожания импортных товаров из-за возможных перебоев в их поставках», — считает Мильчакова. Кроме того, по ее словам, в отличие от цен товаров в рознице, сфера услуг не демонстрирует заметного снижения цен и тарифов. «Более того, осенью вновь вырастут тарифы ЖКХ», — добавляет эксперт.

Аналитик обращает внимание, что инфляция потребительских цен в мае показывала неустойчивую динамику: от недели к неделе ее темпы отличаются в несколько раз. «Таким образом, главным фактором роста инфляционных ожиданий считаем глобальную неопределенность», — подчеркивает Мильчакова.

«Мы полагаем, что с учетом повышения инфляционных ожиданий совет директоров Банка России 19 июня с высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14% годовых, но не исключено, что сигнал рынкам может быть жестким», — заключает Наталья Мильчакова.