Заброшенных участков могут лишиться почти 100 тыс. россиян

В 2025 году владельцам земельных участков в России было выдано 7 570 предписаний об устранении нарушений – это втрое больше, чем годом ранее, когда было оформлено лишь 2 344 таких документа. Об этом «Известиям» сообщили в Росреестре. На устранение нарушений собственнику дается от 30 до 90 дней, а в случае игнорирования предписания следующим шагом может стать суд об изъятии земли в пользу государства.

Еще более 91 тыс. дачников получили предостережения – более мягкую форму документа, где нет четких сроков устранения нарушений, пояснила юрист Юлия Бузанова.

«Предостережение только оповещает о возможных последствиях. Однако если в следующем сезоне замечания не исправить, то есть риск получить уже предписание и последующий иск в суд об изъятии земли», – отметила она.

В ведомстве подчеркнули, что к изъятию участков пока не приступали, так как новый закон вступил в силу только весной 2025 года и у собственников еще есть время привести землю в порядок.

Общее число проблемных участков приближается к 100 тыс., и это без учета предписаний и предостережений, вынесенных с начала 2026 года, статистика по которым пока отсутствует. Некоторые владельцы уже начали устранять нарушения после получения уведомлений.

«В результате принятых Росреестром мер по профилактике и пресечению правонарушений было устранено 17 118 нарушений», – отметили в ведомстве.

Напомним, с 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, в соответствии с которыми у россиян стали изымать заброшенные участки. Закон направлен на побуждение владельцев поддерживать свои земли в хорошем состоянии.