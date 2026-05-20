«Нерпы, бабр и космос»: как иркутяне превращают телебашню в арт-объект

В Иркутске стартовал открытый конкурс видеороликов для архитектурной подсветки главной городской телевышки. Победители увидит весь город: их работы покажут на фасаде «Иркутской вышки» в начале июня, в рамках празднования 365-летия столицы Приангарья.

Организаторы уже получили первые заявки. Жителям предлагают пофантазировать на три главные темы: Байкал (его символы — нерпы и уникальная природа), космос (отсылка к научному потенциалу города) и, конечно, сам Иркутск.

«Мы хотим, чтобы каждый смог проявить креатив и показать свои способности на нашем "фестивале на высоте". Приглашаем к участию жителей всей области и соседних регионов. Ждём ваши ролики о городе, Байкале и космосе!» — говорит руководитель отдела спецпроектов ГТРК «Иркутск» Глеб Нечаев.

Как принять участие?

В конкурсе могут участвовать все желающие старше 16 лет и творческие коллективы. Главное условие — длительность ролика не более 3 минут.Заявки принимают до 25 мая на почту: spgtrk@vestiirk.ru.В письме необходимо указать:

ФИО ответственного;

название работы;

ссылку на облако с файлом;

краткое описание концепции;

согласие на обработку персональных данных.

Лучшие работы выберет жюри, после чего их ждёт триумф на главном экране города.