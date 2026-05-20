Аэролодка перевернулась на Байкале: кто понесет ответственность?

В Прибайкальском районе Бурятии, недалеко от поселка Турка, перевернулась аэролодка «Север-750» с 18 людьми на борту. Спасти удалось 13 человек, включая одного ребенка, одна женщина с рваной раной ноги была госпитализирована. Пять человек погибли.

«Судебная практика по таким делам показывает, что реальные сроки получают прежде всего капитан и владельцы, если было доказано, что они эксплуатировали судно с нарушениями. Например, перегружали его, игнорировали погодные условия или у них отсутствовали лицензии. Часто привлекают и должностных лиц, допустивших выход плавсредства в рейс», — сообщил «Известиям» партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.

Гид-экскурсовод по Бурятии Анастасия Мостипан отметила, что выходить на аэролодке в такое время года можно, но нужно соблюдать ограничения по количеству людей и не перегружать судно.

Предварительной причиной опрокидывания стало превышение допустимого количества пассажиров: судно рассчитано максимум на 10 человек, однако на борту находились 18.

Капитан маломерных судов и организатор туров по Байкалу Дмитрий Контышев подчеркнул, что аэролодки «Север-750» можно использовать и летом, и зимой, хотя они проигрывают по безопасности судам с воздушной подушкой. Ответственность за гибель туристов могут понести капитан судна, его собственник, организатор экскурсии либо должностные лица, выпустившие судно в рейс.