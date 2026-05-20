«Винная полка» по-русски: в магазинах обяжут выделить 20% места под отечественное вино

В Госдуму в ближайшее время будет внесён законопроект, обязывающий магазины и рестораны выделять под российские вина не менее 20% ассортимента. Документ уже прошёл все согласования в правительстве, передаёт ТАСС.

«По поручению президента Минпромторг подготовил проект закона об установлении обязательной доли российских вин на предприятиях торговли и общественного питания на первом этапе в размере не менее 20%», — сообщила замдиректора департамента Минсельхоза Ирина Федина.

Закон планируется ввести в действие с 1 марта 2027 года. Чиновники объясняют отсрочку необходимостью дать бизнесу время на адаптацию и подготовку торговых залов.

Мера направлена на поддержку отечественного виноградарства и виноделия. В дальнейшем квоту могут увеличить.


