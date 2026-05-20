«Без прямой конкуренции»: Мантуров рассказал о правилах для китайских автогигантов в России

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что при выходе на российский рынок китайские автомобили не должны создавать прямую конкуренцию отечественному АвтоВАЗу. По его словам, иностранные бренды могут занять свободные ниши, передают "Вести".

«Наше условие было, чтобы [китайские автомобили] здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом. Коллеги готовы предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где не пересекается напрямую с АвтоВАЗом», — сказал чиновник.

Мантуров подчеркнул, что Россия также требует от партнёров высокого уровня локализации производства.

Россия: битва брендов и «локализация»

Тем временем, по данным агентства «Автостат», в 2025 году в России было продано 685,2 тысячи новых легковых автомобилей китайских марок. Это на 25% меньше, чем в 2024-м. Доля «китайцев» на рынке сократилась до 51,7%.

Одна из ключевых причин — массовый перевод моделей на «локализованные» марки. Популярные Geely белорусского производства продаются под брендом Belgee, а модели Chery вытесняются аналогами под маркой Tenet (выпускаются в Калуге).

Лидеры рынка в РФ:

Haval (173,3 тыс.).

Chery (99,8 тыс.).

Geely (94 тыс.).

Changan (66,2 тыс.).

Jetour (36,5 тыс.).

Самая популярная модель — Haval Jolion (65,8 тыс.).

Иркутская область: CHERY и LADA делят рынок

Региональная статистика подтверждает тренд на доминирование китайских брендов, но с нюансами. В 2025 году в Иркутской области было зарегистрировано 7324 новых авто (падение на 19%).

Лидеры региона:

CHERY (лидер по регистрациям). LADA HAVAL GEELY. JAECOO.

Внедорожник CHERY Tiggo 7 Pro Max стал второй по популярности моделью во всей Сибири, уступив лишь HAVAL Jolion.