Каждый рубль укрепления обходится бюджету в 100-150 млрд рублей ежемесячно

Расчетный курс доллара, служащий ориентиром для внебиржевого рынка, 19 мая впервые с февраля 2023 года опустился ниже 71 рубля. С начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, а по динамике к доллару рубль стал лучшей валютой мира в текущем квартале, пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежное агентство Bloomberg.

Укрепление связано с ростом нефтяных цен, активной продажей валютной выручки экспортерами и слабым спросом на иностранную валюту.

По словам основателя финтехплатформы SharesPro Дениса Астафьева, в апреле нефть Urals подорожала почти до 95 за баррель – на 237,3 млрд. При этом крепкий рубль становится проблемой для бюджета: по расчетам эксперта, укрепление курса на один рубль снижает доходы казны примерно на 110 млрд рублей в месяц.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах назвал цифру около 150 млрд рублей. Сильнее других от дорогого рубля страдают металлурги, угольщики и часть аграрного сектора.

Ранее Бизнесмен Олег Дерипаска отмечал, что внезапный конфликт на Ближнем Востоке не принесёт России пользы, несмотря на рост цен на нефть, газ и удобрения и возможное ослабление санкций. По его мнению, мировая экономика из-за высоких цен на энергоносители серьёзно и надолго замедлится. В условиях сильного рубля Россия также «понесёт серьёзные потери в этом глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен».