Британия разрешила импорт топлива из российской нефти

Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведённых из российской нефти в третьих странах. Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года, передаёт Интерфакс.

«Документ имеет бессрочный характер, но подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел», — говорится в сообщении правительства.

Министр имеет право в любой момент изменить, приостановить или отозвать лицензию. Однако, согласно регламенту, о решении об отзыве власти будут стремиться уведомить за 4 месяца.