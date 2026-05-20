"Коммунальный рай" в Приангарье
«Латаем дыры» и ждём катастрофу? Почему низкие тарифы на ЖКХ в Иркутске — это ловушка
«Когда вы видите низкие тарифы, задумайтесь: ваш дом приходит в упадок» — эксперт о скрытом кризисе ЖКХ
«Коммуналка» по-иркутски: почему низкие тарифы — это рай для жителей и ад для сетей
ИНК проведет конкурс «Лучший по профессии-2026»

Конкурс «Лучший по профессии-2026» среди сотрудников Иркутской нефтяной компании (ИНК) пройдет на промысле с июля по август и в Иркутске с 23 по 25 июля.

Две номинации конкурса будут проведены в рамках регионального этапа чемпионата по стандартам высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек», в которых примут участие лаборанты химического анализа и электрогазосварщики. Остальные практические испытания состоятся на производственных площадках компании в июле–августе.

В текущем сезоне утверждена 51 номинация, большинство из которых носят кросс-функциональный характер и предполагают сквозные соревнования по всей группе компаний. В перечень универсальных для отрасли профессий вошли машинисты технологических установок, операторы, слесари, лаборанты, электромонтеры, сварщики, геодезисты, водители и пожарные. Дополнительно предусмотрены специализированные номинации для дочерних обществ.

Конкурсная процедура включает четыре этапа: тестирование, экзамен по первой помощи с тренажером, проверку знаний по производственной безопасности и практическое испытание. По итогам соревнований, лучшие специалисты будут отмечены денежными премиями и ценными подарками.

Напомним, в конкурсе «Лучший по профессии-2025» приняли участие более 600 сотрудников ИНК. Призерами стали 195 человек. Победители успешно представили компанию на всероссийских конкурсах: «Нефтегазовый Олимп» в Новом Уренгое, «Лучший сварщик России-2025» в Санкт-Петербурге и на федеральном этапе конкурса «Лучший по профессии» в Перми.

Для выявления высококвалифицированных специалистов компания проводит конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» с 2011 года. Кроме денежных премий, победители получают годовую надбавку к зарплате и попадают в кадровый резерв.


