«Российский стек»: как Минпромторг меняет правила игры для дата-центров

Минпромторг РФ допустил введение обязательных требований к локализации центров обработки данных (ЦОД). Как только будет создана общая нормативная база, ведомство обяжет дата-центры использовать российское оборудование на серверных стойках. Об этом заявил замминистра Василий Шпак на конференции ЦИПР, передаёт газета "Ведомости".

«Мы будем готовы сразу предъявить требования о "российскости" к ЦОДам. Это нужно, чтобы масштабировать решения на российском технологическом стеке и не тратить время и деньги на переход с западного на отечественное», — подчеркнул чиновник.

Импортозамещение как драйвер регионального роста

Шпак отметил, что отечественные решения должны быть надёжными, чтобы не пришлось возвращаться к иностранным аналогам. И именно развитие региональных площадок становится ключевым полигоном для внедрения этих технологий.

Доля региональных дата-центров в РФ превысила 15% и продолжает расти. Если раньше 85% рынка было в Москве и Петербурге, то теперь фокус смещается на восток, где строятся новые хабы. Это не просто географическое расширение, а создание инфраструктуры, изначально рассчитанной на отечественное «железо».

Ключевые точки роста:

Приморский край: «Цифровые ворота» в Азию (проекты Key Point и «Ростелекома»).

Хабаровский край: Новые мощности «Мегафона» и «Ростелекома».

Иркутская область и Красноярский край: База для энергоёмких вычислений, где бывшие майнинговые фермы переделывают в полноценные ЦОДы.

Защитные полосы

Чтобы избежать конфликтов с жителями, дата-центры могут получить защитные полосы, ограждающие их от будущей жилой застройки. Это нужно, чтобы шум и другие факторы эксплуатации не стали поводом для закрытия объекта.