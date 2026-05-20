«Жесточайший дефицит»: Минфин предсказал обвал добычи алмазов к 2030 году

Минфин России прогнозирует, что к 2030 году мировой рынок столкнётся с резким дефицитом алмазов. Объём добычи может рухнуть в 3–4 раза, с текущих 80–100 млн до 20–30 млн каратов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передаёт газета "Ведомости".

Причина — истощение месторождений в Африке, Якутии и Архангельской области. В ближайшие 5–10 лет отрасль не сможет быстро восполнить ресурсную базу из-за долгого инвестиционного цикла: от разведки до добычи проходит около 10 лет, а новых вложений в геологию сейчас практически нет.

«Кризис сейчас — дефицит потом»

Парадоксально, но перед глобальным дефицитом рынок переживает кризис. Сейчас наблюдается избыток запасов и падение цен. На этом фоне «Алроса» (мировой лидер добычи) уже объявила о планах сократить производство в 2026 году на 15% и законсервировать россыпные месторождения до лучших времён.

«Закрыть шахту сложно, но россыпные месторождения законсервировать не сложно. Мы это решение поддержали», — пояснил Моисеев.

Цены пошли вверх: разворот рынка

Однако аналитики видят признаки разворота. «Алроса» уже повысила цены на крупные алмазы (от 2 до 10 карат) на 6–9%. Эксперт Freedom Finance Global Владимир Чернов считает это сигналом к формированию дефицита именно в сегменте редких, крупных камней.

«Основная причина — структурное сокращение предложения и высокий спрос в США и Индии. Логистические сложности на Ближнем Востоке также усиливают ценовое давление», — отмечает аналитик.