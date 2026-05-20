«Выгодно не платить»: почему в России разрастается кризис неплатежей и кассовых разрывов

В 2026 году российский бизнес всё чаще сталкивается с кассовыми разрывами. По данным опроса «Актион финансов», 27% компаний и ИП столкнулись с нехваткой средств впервые или за долгое время, а ещё 26% считают это «нормальным явлением». Банки и бизнес-объединения подтверждают: спрос на краткосрочные кредиты для покрытия текущих расходов резко вырос, передаёт газета "Ведомости".

В исследовании приняли участие 527 компаний из торговли, промышленности, IT и других сфер. Проблема усугубляется общим кризисом неплатежей: по данным Росстата, объём просроченных долгов достиг рекордных 8 трлн рублей (около 4% ВВП), что на 25% больше, чем год назад.

Почему это происходит?

Эксперты выделяют две ключевые причины:

«Выгодно не платить»: При высоких процентных ставках компаниям дешевле использовать чужие деньги, просто задерживая оплату поставщикам.

Нет денег: Убыточные предприятия и компании с плохой кредитной историей не могут получить кредит в банке для покрытия разрыва.

«Это тревожный признак рецессии. Ситуация запускает цепную реакцию: один неплатеж тянет за собой другой», — отмечают аналитики.

По их прогнозам, это может привести к волне банкротств и поглощений, где выживут только крупнейшие игроки, в том числе госкомпании.