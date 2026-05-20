АКРА подтвердило наивысший кредитный рейтинг Сбера

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг кредитоспособности Сбера на наивысшем уровне AAA(RU), прогноз по рейтингу — стабильный. Также агентство подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций старшего необеспеченного долга на уровне ААА(RU) и выпусков субординированных облигаций на уровне AA-(RU).

Агентство высоко оценивает значимость Сбера для российской экономики, сильные позиции в большинстве сегментов банковского бизнеса, высокий уровень достаточности капитала, адекватный риск-профиль банка и адекватные позиции по фондированию и ликвидности.

АКРА отмечает существенные инвестиции Сбера в передовые технологии клиентских финансовых и нефинансовых сервисов, широкий географический и отраслевой охват — услуги компании востребованы как населением, так и российским бизнесом.

Выполнение с запасом показателей и нормативов достаточности капитала (в том числе коэффициент достаточности капитала 1-го уровня в соответствии с консолидированной отчетностью по МСФО составлял 13,2% на 31.12.2025, а норматив достаточности основного капитала (Н1.2) по банку — 12,6% на 01.04.2026) позволяет банку выплачивать дивиденды без нарушения обязательных нормативов, указывает АКРА.

Агентство оценивает риск-профиль банка как адекватный, который характеризуется качественной, технологичной системой риск-менеджмента на операционном и стратегическом уровнях. Результаты стресс-теста АКРА подтверждают, что на горизонте 12–18 месяцев Сбер способен выдержать достаточно высокий дополнительный прирост стоимости риска (более 500 б. п.) без снижения норматива достаточности основного капитала ниже 6%.