Фундамент из прошлого: почему классическая система образования больше не работает

Искусственный интеллект уже меняет не только рынок труда, но и саму образовательную среду: в университеты приходит поколение абитуриентов, которое училось в школе с помощью ИИ-инструментов. Поэтому системе образования, работодателям и государству необходимо не просто дополнять программы отдельными курсами по ИИ, а заново проектировать образовательный опыт, методики обучения и работу с преподавателями. Об этом в ходе сессии «ИИ: перезагрузка образования» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) рассказала управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнёрств Сбербанка Ольга Цуканова.

«Когда мы говорим о перезагрузке образования, повестка намного шире, чем подготовка только тех, кто разрабатывает или применяет ИИ в профильных технологических направлениях. Искусственный интеллект пронизывает все области: его можно использовать и в бизнес-процессах, где агенты снимают с организации огромное количество рутины, и в ежедневных задачах», — Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка.

В Сбере отмечают, что развитие ИИ-компетенций должно охватывать не только студентов технических направлений. Искусственный интеллект становится новой профессиональной нормой для управленцев, преподавателей, инженеров, аналитиков, предпринимателей и специалистов разных отраслей. Поэтому важна массовая ИИ-грамотность: понимание возможностей технологии, её ограничений, рисков и сценариев применения в реальных задачах.

Одним из проектов, направленных на формирование таких компетенций, стала «ГигаАкадемия», которую в 2026 году запустили СберУниверситет и «Школа 21».

Проект формирует для разных аудиторий траектории ИИ-обучения — от первого знакомства с инструментами искусственного интеллекта до навыков проектирования, внедрения и управления мультиагентными системами. Логика программы строится вокруг взаимодействия человека и ИИ в рабочих и образовательных процессах, а не только вокруг использования отдельной нейросети.

«Первый вызов — это общая ИИ-грамотность. Второй — новый тип абитуриента: уже следующим летом в университеты придут ребята, которые учились в школе при помощи искусственного интеллекта. Это другая категория студента, и это нужно признать. Значит, нам нужно переизобретать процесс обучения: запретительные методы не сработают, нужно создавать новые модели обучения, в которых развиваются когнитивные способности и критическое мышление. И отдельно крайне важна работа с преподавателем: он должен быть оснащён, осведомлён и понимать, как ИИ должен использоваться именно в его предметной области, чтобы студент быстрее проходил кривую получения знаний и был эффективен, когда приходит к работодателю», — Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка.

Отдельное направление работы Сбера — поддержка преподавателей.

За шесть лет Цифровая школа Сбера подготовила более 8400 преподавателей вузов и колледжей, которые обучают около миллиона студентов. В 2026 году школа была расширена до 4000 участников и стала круглогодичной. Такой фокус связан с тем, что именно преподаватель определяет, станет ли ИИ инструментом развития мышления и профессиональных навыков или будет восприниматься только как способ быстро получить готовый ответ.

По словам участников дискуссии, роль работодателя в образовании также меняется. Бизнес может приносить в университеты реальные задачи, технологии, экспертизу и понимание того, как трансформируются профессии. При этом университет должен сохранять ответственность за образовательную архитектуру: фундаментальные знания, методику, связность дисциплин, педагогический дизайн и качество студенческого опыта.