Нерест под защитой: как Эн+ помогает сохранять рыбные ресурсы Иркутской области

Компания Эн+ реализует уникальный для России проект по поддержке общественных инспекторов рыбоохраны, которые работают в тесном взаимодействии с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства. ТАСС опубликовал материал о том, как холдинг выстраивает систему охраны биоразнообразия по всей Сибири — от Байкала до Енисея. Иркутская область остаётся одной из ключевых территорий этой программы.

В период нереста контроль за соблюдением правил рыболовства в регионе ужесточается. С 25 апреля по 25 июня запрещена добыча хариуса, ленка и тайменя, с 1 мая по 15 июня — щуки в Иркутском, Братском, Усть-Илимском и Богучанском водохранилищах. Нарушителям грозит не только штраф, но и конфискация орудий лова — в прошлом году снасти изымали практически в каждом случае.

С августа 2023 года общественные инспекторы регулярно выходят на Ангару, Братское, Иркутское и Усть-Илимское водохранилища, а также на Байкал. Компания обеспечивает их экипировкой, средствами связи и навигации, а также плавсредствами — без этого полноценное присутствие на крупных акваториях попросту невозможно.

Особого внимания требует Байкал — один из наиболее уязвимых и одновременно привлекательных для браконьеров водоёмов региона. Озеро привлекает браконьеров ценными видами рыбы, труднодоступной береговой линией и устойчивым теневым спросом на незаконный улов. Особую угрозу браконьерство представляет для омуля: к 2017 году его запасы сократились до 7–7,5 тысяч тонн, что привело к введению запрета на промышленный лов. После моратория и усиления контроля ситуация улучшилась — к 2025 году биомасса омуля выросла до порядка 11 тысяч тонн. При этом браконьеры никуда не исчезли, и перспектива восстановления популяции напрямую связана с тем, насколько удастся сохранить контроль — усилиями государства, научных учреждений и ответственного бизнеса.

«Когда инспекторы постоянно присутствуют на воде, браконьеры теряют ощущение безнаказанности. Но важно и другое. Когда люди видят, что за порядком следят, что нарушения выявляют и пресекают, начинает формироваться культура ответственного рыболовства. Это медленный процесс, но практика показывает, что именно он спасает рыбные запасы в долгой перспективе», — говорит Алексей Хомколов, общественный инспектор рыбоохраны Росрыболовства.

Помимо поддержки инспекторов на воде, Эн+ совместно с территориальными управлениями Росрыболовства устанавливает информационные стенды на берегах крупнейших водоёмов с разъяснением правил рыболовства.

За время реализации проекта пресечено более 2 тысяч нарушений в сфере охраны водных биоресурсов, изъято свыше 57 километров сетей и незаконных орудий лова, проведено более 3 тысяч профилактических мероприятий.

В конце мая на Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах будут устанавливаться искусственные нерестилища для фитофильных видов рыб — это позволяет им откладывать икру там, где природный нерестовый субстрат отсутствует. Эффективность этих мероприятий подтверждена специальными исследованиями.