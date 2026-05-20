«Главный вызов для экономики»: Новак оценил кадровый дефицит в 3,1 млн человек

Вице-премьер Александр Новак заявил, что кадровый дефицит стал одним из главных ограничителей экономического роста России. К 2030 году экономике потребуется дополнительно 3,1 млн работников, а в ближайшие 5 лет предстоит заместить около 11 млн рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию, передаёт Интерфакс.

«Это вызов не на горизонте 20 лет, а сегодняшнего дня. Без его решения мы не сможем обеспечить экономический рост», — подчеркнул чиновник на форуме в Красноярске.

Дефицит кадров как тормоз для ВВП

Ситуация в экономике остаётся непростой. Ранее заместитель главы администрации президента Максим Орешкин также указывал, что ключевыми факторами, влияющими на динамику, являются именно нехватка трудовых ресурсов и медленные структурные изменения.

«Ситуация в экономике остаётся очень непростой. Нехватка трудовых ресурсов мешает экономическому развитию, а внедрение технологий идёт медленно», — отмечал он.

Это подтверждают и макроэкономические данные. Согласно оценке Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе. В ведомстве связывали динамику преимущественно с календарным фактором.

В ответ на это президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры для возобновления экономического роста и улучшения структуры занятости.

Ставка на производительность

При этом безработица находится на историческом минимуме (2,2%). Чтобы решить проблему, правительство делает ставку на рост производительности труда. В 2024 году она выросла на 4,6%. По оценкам властей, реализация отраслевых программ позволит создать около 3 млн новых рабочих мест, что практически полностью покроет дефицит.