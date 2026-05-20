«Пока наблюдаем»: Минфин отказался спасать «Алросу»

Министерство финансов РФ не рассматривает никаких дополнительных мер поддержки алмазодобывающей компании «Алроса». Об этом заявил замминистра Алексей Моисеев, добавив, что государство пока занимает выжидательную позицию, сообщает ТАСС.

«Отвечая на вопрос о возможных иных способах поддержки компании, он коротко ответил: "Нет"», — сообщает источник.

Минфин напомнил, что в бюджете уже заложен механизм закупки алмазов в государственный фонд, который будет задействован, если возникнет такая необходимость. Однако пока ведомство лишь следит за ситуацией на рынке.

«Мы видели по сессиям, которые африканские продавцы проводили... Сессии продаж в конце апреля показывают, что рынок как бы не стабилизировался», — отметил Моисеев.

Он выразил уверенность в том, что "Алроса" выживет в этой ситуации, в то время как некоторые другие компании, вероятно, не смогут этого сделать.

Рынок ждёт дефицит

Ранее сам Моисеев прогнозировал, что к 2030 году мир столкнётся с резким дефицитом алмазов. Добыча может упасть в 3–4 раза (до 20–30 млн карат) из-за истощения месторождений в Африке и России. Быстро восполнить запасы невозможно из-за 10-летнего инвестиционного цикла и отсутствия новых вложений в геологию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
