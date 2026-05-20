Накопительные пенсии в России повысят на 17,3%

Социальный фонд России с 1 августа 2026 года проведет беззаявительный перерасчет накопительных пенсий, увеличив их на 17,3%. Такое решение принято в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Об этом пишет «Интерфакс».

Повышение коснется около 136 тыс. получателей накопительной пенсии и еще 37,3 тыс. получателей срочной пенсионной выплаты.

«Социальный фонд в этом году повысит накопительные пенсии россиян на 17,3%. Такой коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем в три раза превысили уровень инфляции (5,6%). Специалисты фонда беззаявительно проведут перерасчет с 1 августа», – сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Получателям срочной пенсионной выплаты, в том числе участникам программы софинансирования и тем, кто направил материнский капитал на пенсионные накопления, выплаты увеличат еще более высокими темпами – на 19,3%.

Общий объем средств для проведения перерасчета составит 8,5 млрд рублей. В Соцфонде отметили, что абсолютное большинство россиян получает накопления вместе с пенсией по возрасту. Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 1,6 тыс. рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты – 3 тыс. рублей.

Напомним, что страховые пенсии в 2027 году планируется проиндексировать дважды – в феврале и апреле. При этом, осенью при подготовке бюджета правительство может предложить иные сроки повышения выплат.