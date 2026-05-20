Рубль рвётся к рекордам: доллар по 71, но почему эксперты бьют тревогу?

Курс российской валюты превысил трёхлетний максимум, доллар торгуется в районе 71 рубля. Аналитики связывают это с дорогой нефтью и визитом президента в Китай. Но есть и обратная сторона: крепкий рубль душит экономику, а эксперты прогнозируют волну банкротств, если курс не вернётся к норме.

По информации Reuters, рубль показывает сильнейший за восемь недель рост. Агентство связывает такую динамику с визитом президента РФ Владимира Путина в Китай, а также решением США продлить разрешение на экспорт российской нефти. Однако вряд ли это большой плюс для экономики, считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Если мы посмотрим на официальные прогнозы, на то, что было заложено в бюджете или анализе ЦБ, то увидим самые разные цифры. Как некую точку отсчета я бы взял 92,2. Видим ли мы сейчас эти цифры? Нет. Единственное допущение, которое я могу заложить в свою инвестиционную стратегию, это то, что на самом деле никто не знает, каким курс рубля будет завтра. Он может быть 200, может быть 60, может быть 70 или 92,2, как написано в прогнозе Министерства финансов.

Наиболее вероятно, что в следующем году мы увидим волну ослабления нацвалюты. Обычно нефть сильно подыгрывает рублю. После завершения конфликта в Иране Ормуз откроют, соответственно, это станет минусом для рубля. У нас будет более низкая ставка Банка России. Помимо этого, регулятор сейчас говорит о так называемых бюджетных рисках, так как не понимает, сколько бюджет потратит на различные стратегические задачи.

При этом укрепление рубля это не очень хорошо для экономики. Может быть, это соответствует целям Банка России в поддержании инфляции. Но, с другой стороны, это также свидетельствует о том, что у нас падает спрос. Если мы имеем дело как раз со снижением потребительской активности, с тем, что ВВП в отрицательной зоне, то курс рубля — это скорее симптом замедления экономики. Когда экономика будет разгоняться, мы увидим движение в обратную сторону».

Между тем агентство Bloomberg отмечает, что рубль возглавил рейтинг валют мира, укрепившись с начала апреля на 12%. Агентство подчеркивает, что уже второй год подряд курс не совпадает с официальными и рыночными прогнозами, из-за чего некоторые аналитики считают рубль переоцененным. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин полагает, что тенденция сохранится. Правда, по его словам, не очень надолго:

«Нынешнее удорожание связано не столько с поступающими нефтяными деньгами, хотя есть дополнительные экспортные доходы, сколько с тем, что происходит сейчас в умах. Ввиду ожиданий существенного притока экспортной выручки, похоже, очень большое количество участников не решаются играть против рубля на внутреннем рынке. Может так случиться, что и ниже 70 мы доллар увидим. Правда, у меня нет ощущения, что это будет надолго. Последствия этого будут, прямо скажем, печальные. И текущие уровни курса означают скорее дальнейшее снижение объемов материального производства в гражданском секторе. Если рубль останется дорогим, на уровне 70 или близком к нему, на протяжении длительного периода времени, скажем, месяцев трех, пока еще плавно нарастающее количество дефолтов, банкротств и иных проблем уже не малого бизнеса скакнет просто стремительно. Причем первый удар придется по материальному сектору.

Дорогой рубль российская экономика позволить себе не может. То, что кажется хорошим потребителю, таковым является лишь до определенного момента. Вопрос, как будет происходить коррекция, пока открыт. Но у меня есть все-таки ощущение, что где-то с лета баланс начнет меняться».

Анна Кулецкая