Суд ввел наблюдение в СПК «Окинский»

Арбитражный суд Иркутской области признал обоснованным заявление «Иркутской энергосбытовой компании» о банкротстве сельскохозяйственного кооператива «Окинский», следует из карточки банкротного дела.

В отношении должника введена начальная процедура банкротства – наблюдение сроком до 22 сентября 2026 года. Требования кредитора на общую сумму 15,6 млн рублей включены в третью очередь реестра.

Согласно определению суда, долг кооператива перед энергосбытовой компанией состоит из 13,07 млн рублей основного долга и 2,53 млн рублей неустойки.

Суд отдельно разъяснил, что сумма неустойки в реестре учитывается отдельно и будет выплачиваться после погашения основной задолженности. Временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Константин Копцев с ежемесячным вознаграждением в размере 30 тыс. рублей из имущества должника.

С даты вынесения определения вступают в силу ограничения и обязанности для должника, предусмотренные законом о банкротстве для процедуры наблюдения. Управляющий вправе самостоятельно получать сведения об имуществе должника через специальный электронный сервис. Определение может быть обжаловано в Четвертом арбитражном апелляционном суде в течение одного месяца. Рассмотрение дела по существу назначено на 22 сентября 2026 года, суд также допустил возможность участия в заседании через веб-конференцию.


