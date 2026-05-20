МТС установит на своей сети базовые станции «ИРТЕЯ» еще в пяти районах Приангарья к 2027 году

МТС установит к началу 2027 года на своей сети мобильной связи, включая Иркутскую область, еще 2600 отечественных базовых станций производства «ИРТЕЯ». Отечественная сеть LTE будет охватывать территорию еще пяти районов Приангарья.

С начала года специалисты МТС запустили 1200 отечественных базовых станций в 58 регионах России. Это первый в России масштабный проект по разработке, производству и запуску в коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций. В Иркутской области базовые станции «ИРТЕЯ» заработали в 29 населённых пунктах, испытывающих потребность в усилении мобильной сети.

На сегодняшний день российское телеком-оборудование МТС запущено в 15 районах Иркутской области – больше всего отечественных базовых станций установлено в Братском, Нижнеудинском и Нижнеилимском, Черемховском, Усольском и других районах. До конца этого года планируется запустить «ИРТЕЮ» еще в пяти районах Приангарья – в Нукутском, Бодайбинском, Тулунском, Балаганском и Иркутском.

«В Приангарье планомерно проходит модернизация сети с использованием отечественного оборудования. Российские технологии защищают регион от зарубежных ограничений и дают возможность установить качественный сигнал там, где это необходимо. В начале года прошли запуски не только в отдаленных уголках, но и в ключевых локациях Приангарья, например, на производственной площадке «Саянского бройлера» или в туристических локациях – деревне Куркут на Малом Море, в селе Ользоны в Баяндаевском районе, в Слюдянке и других», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Базовые станции «ИРТЕЯ» выпуска 2026 года созданы на обновлённой платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологию GSM и VoLTE. Оборудование интегрируется с современными системами управления сетью, инфраструктурой могут совместно пользоваться несколько операторов.