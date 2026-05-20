В Иркутске вынесли приговор создательнице финансовой пирамиды

Кировский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор 47-летней женщине, признанной виновной в создании финансовой пирамиды и хищении у граждан свыше 180 млн рублей.

По версии следствия, в 2016–2019 годах она, будучи ранее судимой за мошенничество и являясь фактическим бенефициаром группы агентств недвижимости, разработала несколько схем по привлечению сбережений граждан под видом инвестиций. Жертвами стали более 250 жителей различных регионов России.

Создав в социальной сети группу, осужденная приискивала лиц, желающих приумножить капитал, и анонсировала им сделки по выкупу имущества должников, которое якобы можно реализовать по более выгодной цене. При этом высокодоходную деятельность фирма не вела — с гражданами заключались договоры, фактически носившие характер займа под проценты.

Полученными финансами подсудимая распоряжалась по своему усмотрению, выплачивая инвесторам проценты и вовлекая их в дальнейшее сотрудничество. Для сокрытия хищений и привлечения новых вкладчиков создавались фиктивные проекты, в том числе связанные с дистанционным обучением и выпуском подложных векселей.

Суд приговорил виновную к 12 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденной ущерба на сумму более 165 млн рублей. Потерпевшими по делу признаны жители Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Астраханской, Брянской областей и других субъектов РФ.