«На новенького»: Алексей Кузьмин о первых шагах в Иркутске и вызовах для бизнеса

Несколько недель в должности – достаточный срок, чтобы понять вопросы, волнующие региональный бизнес. Новый управляющий Иркутским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин начал с главного – прямого разговора с теми, кто развивает экономику региона. Стратегические диалоги с крупными корпорациями, точечные встречи с малым бизнесом, переговоры с властью… Затем – открытый диалог с журналистами. Говорили о риторике ЦБ, доступности кредитов и технологическом разрыве между теми, кто зарабатывает, и теми, кто теряет рынок. О вопросах, которые волнуют предпринимателей, и ответах, которые дает банк – в нашем материале.

Два берега Байкала: чем иркутский бизнес отличается от бурятского

Алексей Кузьмин – пример руководителя, который может сравнивать регионы не по отчетам, а по личному опыту. Семь лет он продуктивно проработал в Бурятии, и теперь вернулся в родную Иркутскую область с багажом лучших практик.

– Бурятия – регион с сильной вертикалью власти, глубоким уважением к традициям и культуре. Там выстроен конструктивный диалог с бизнесом, с властью, с обществом. Партнёры открыты к обсуждению и быстро включаются в работу над стоящими идеями, – поделился Алексей Кузьмин.

Банкир не скрывает, что скучает по Улан-Удэ. Но возвращение в Иркутск – это серьёзный профессиональный вызов: по большинству показателей регион больше Бурятии в 2,5–3 раза.

– При этом никакой конкуренции между отделениями нет – есть взаимный обмен, – пояснил Алексей Кузьмин. – Мы постоянно подсматриваем успешные практики друг у друга. Пока я работал в Бурятии, мы ориентировались на Иркутск, а иркутяне в это время изучали наш опыт. Всё, что находит одна территория, сразу подхватывают остальные: Иркутск, Бурятия, Забайкалье, Якутия. Мы открытая команда, – подчеркнул он.

Общая тема для двух берегов – участие в федеральной программе «Пять морей и озеро Байкал», напомнил Алексей Кузьмин.

– Сейчас в фокусе Сбера – концессии, поиск инвесторов, причальная инфраструктура и комплексное развитие прибрежных территорий по обе стороны озера. Главное, чтобы туристы не проезжали мимо Иркутска сразу в Листвянку или на Ольхон, а находили возможности для отдыха в самом городе и возвращались снова, – пояснил он.

Первые выводы: о чём спрашивает бизнес

Туризм и развитие территории – это лишь один из сюжетов, которые управляющий обсуждает с бизнесом и властью. На встречах, которые идут с первого дня назначения, повестка охватывает десятки тем – от цифровизации экономики до проблем конкретного предприятия.

Предприниматели приходят за партнёрством: у них есть цели на ближайшие годы, и они хотят понять, как банк поможет их достичь.

– В Сбере для этого уже несколько лет практикуется формат стратегических диалогов. Мы садимся за стол не обсуждать кредитную линию, а совместно прорабатывать цели бизнеса, – пояснил Алексей Кузьмин.

Есть запрос, который касается точечной поддержки в реализации конкретных проектов на территории региона. Спектр – от инициатив уровня правительства до проблем небольшого локального бизнеса. Банкир не скрывает: предприниматели поднимают темы самого разного масштаба, порой неожиданные.

– Такой формат живого общения позволяет нам оставаться в контуре реальных проблем региона. Видно, что и бизнес, и власть в регионе настроены на системную работу и всерьёз занимаются технологической повесткой, – резюмирует Алексей Кузьмин итоги первых недель знакомства с иркутским бизнес-ландшафтом.

Строительная отрасль чувствует себя достаточно комфортно, золотодобытчики – в плюсе. В любой сфере есть те, кто чувствует себя хорошо, и те, кому приходится меняться. Кто раньше других перевёл бизнес на технологические рельсы, с ИИ и цифровыми решениями, чувствуют себя комфортнее. Остальные вынуждены догонять, чтобы просто остаться на рынке.

Цифровизация и власть: как Сбер внедряет ИИ в регионе

Этот же подход – ставку на технологии – Алексей Кузьмин обозначил как приоритет и в диалоге с властью. Одной из первых его встреч в новой должности стало совещание с Законодательным собранием Иркутской области.

– В диалоге с властью повестка та же – искусственный интеллект. С Законодательным собранием, например, обсуждаем внедрение электронных протоколов и ИИ для обработки документов – то, что сделает внутренние процессы эффективнее.

В качестве уже реализованных примеров Алексей Кузьмин привел проект с детской областной больницей. Там врачи удалённо консультируют детей из Усть-Илимска, Тайшета и других отдалённых городов. Проводят осмотр, ставят диагноз и дают рекомендации онлайн, поэтому семье не нужно везти ребёнка в областной центр. В МФЦ искусственный интеллект обрабатывает обращения граждан, ускоряя работу и снижая нагрузку на сотрудников. С вузами банк развивает лаборатории ИИ – площадки для разработки и тестирования решений.

GigaChat Enterprise: ИИ-помощник для бизнеса

Развитие технологий в регионе касается не только власти и социальной сферы. Алексей Кузьмин обратил внимание на новый инструмент для предпринимателей – корпоративную платформу GigaChat Enterprise, которую недавно представил «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер).

– По сути, это персональный ИИ-помощник, обученный под конкретные задачи компании. Он подключается к CRM, базам знаний, офисным приложениям – и берёт на себя рутину: от поиска аналогов оборудования до подготовки сложных отчётов. Что важно: все данные остаются в защищённом контуре компании, – рассказал Алексей Кузьмин.

Платформа уже доступна бизнесу в трёх вариантах: облачном, гибридном и в виде программно-аппаратного комплекса – в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры.

– Предприниматели часто спрашивают, как повысить эффективность уже сейчас. Такие платформы – один из ответов. Это инструмент, который реально экономит время и ресурсы, – прокомментировал он.

Кредитование: что происходит со спросом и доступностью

Предпринимателей, которые приходят на встречи с новым управляющим, волнует не только макроэкономика и цифровизация, но и вполне прикладной вопрос: можно ли сейчас получить кредит и насколько это сложно? Алексей Кузьмин отвечает: процедура получения кредита упрощена до предела. Количество отказов со стороны банка, по его словам, осталось на прежнем уровне.

– Другое дело – структура спроса. Высокая реальная ставка заставляет бизнес пересматривать кредитную стратегию. Короткие деньги на пополнение оборотных средств по-прежнему востребованы – без них бизнес просто встанет, – пояснил Алексей Кузьмин.

Что касается физических лиц, здесь картина неоднородна. Потребительское кредитование и кредитные карты традиционно популярны, и это поддерживает спрос в ритейле и услугах. В ипотеке основной поток уходит в первичный рынок и льготные программы, а на вторичном рынке многие предпочитают подождать.

– Отдельно стоит сказать про ипотеку на индивидуальное жилищное строительство: здесь мы фиксируем кратный рост. Причём Иркутская область – один из лидеров по востребованности нового для этого сегмента механизма эскроу.

Сбер участвует в программе с самого начала, а сервисы на «ДомКлик» помогают и подрядчикам, и заказчикам. Строители не тратят время на холодные звонки, а клиенты получают гарантию, что исполнители проверены и аккредитованы, – отметил Алексей Кузьмин.

Эквайринг и новые сервисы: битва не за тариф, а за данные

Ещё одна из актуальных для предпринимателей тем – эквайринг. Доля Сбера на этом рынке в регионе – около 80%.

– Клиент оценивает все в совокупности: и цену, и обслуживание, и бесперебойность, – пояснил Алексей Кузьмин. – Поэтому нередко точки, которые пробовали работать с другими банками, все же возвращаются в Сбер.

С 2026 года эквайринг облагается НДС по ставке 22%, и для малого бизнеса на спецрежимах, которые не могут принять налог к вычету, это чувствительно. Поэтому для бизнеса с оборотом до 20 млн рублей Сбер запустил компенсацию 50% НДС.

– Эта программа действует на постоянной основе, – рассказал Алексей Кузьмин, – за первый квартал ей уже воспользовались 109 тысяч предпринимателей по стране. В Байкальском банке – более 4 000 бизнесменов, соответственно.

Но цена – не единственный плюс эквайринга от Сбера. Главное неценовое преимущество, которое выделил управляющий, – аналитика. Владелец торговой точки может видеть обезличенный портрет клиента и его маршрут: куда ещё ходит покупатель, какие у него привычки.

– Что касается конкретных новинок, в апреле в терминалах Сбера запущены сразу две: клиент в момент оплаты может выбрать рассрочку на два месяца – кнопка расположена прямо на платёжном терминале. При этом продавец получает 100% средств сразу. Вторая новинка – бесконтактные чаевые. Раньше можно было использовать QR-коды, до которых у гостей не всегда доходили руки, теперь благодарность можно оставить непосредственно на экране терминала.

Подводя итог, Алексей Кузьмин ещё раз вернулся к главному: банк намерен оставаться в прямом диалоге с бизнесом.

– Совсем недавно в Иркутске состоялся региональный этап премии «Мой любимый малый бизнес». Финалисты в мае представят Иркутскую область, Бурятию, Читу и Якутию на всероссийском конкурсе. У таких предпринимателей можно поучиться. Они любят регион, развивают социально ответственный бизнес. С ними приятно вести дело. Есть и те, у кого не получилось – спрос упал или перераспределился в пользу федеральных сетей. Но мы здесь, чтобы оказывать поддержку любому предпринимателю – и тому, кто на пике, и тому, кто испытывает сложности, – подчеркнул он.