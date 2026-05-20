Пелагея выступит на Дне города Ангарска

В Ангарске на Дне города выступит известная российская певица Пелагея. Праздничные мероприятия развернутся на Набережном бульваре, где с 16:00 начнут работать интерактивные площадки для горожан и гостей.

Основной концерт стартует в 19:30 на сцене, установленной на пересечении улиц Алёшина и Васильевой.

Программу откроют выступления местных и иркутских творческих коллективов, после чего на сцену выйдет приглашенная звезда – Пелагея.

Завершится празднование в 22:50 масштабным фейерверком с острова Большой в честь юбилея города.