Новое поколение OMODA C5: кибердизайн и свобода на 540 градусов

Новаторы иркутской офтальмологии. Антон Гарбарчук, «Центр зрения», – о команде, инновациях и вере в успех
Редакция Газеты Дело совместила приятное с полезным: взяла в тест-драйв обновленный OMODA C5 для рабочей поездки в пригород Иркутска. Почему именно его? Нам показалось, что по своему классу и своим возможностям OMODA C5 отлично подходит для жителя современных загородных поселков, который ценит близость к природе, но каждый день ныряет в агрессивную среду городских улиц. Спойлер: наш главный редактор Екатерина Дементьева влюбилась в эту модель, однако нашла и пару «но».

Первое знакомство: здравствуй, хищник!

Новое поколение С5 вышло на рынок в новом кузове: потеряло узнаваемую решетку радиатора (и, субъективно, ее жаль – она придавала OMODA неповторимый шарм), обзавелось новой формой капота и багажника, новой оптикой, стоп-огнями в форме молний. В целом экстерьер стал более хищным и более футуристичным.

В стенах шоурума официального дилера на Ширямова, 32, автомобиль смотрится внушительно. Настолько, что закрались сомнения: справлюсь ли? Я много лет вожу праворульную японскую малолитражку. А тут левый руль, да и габариты совсем другие... В реальности кроссовер оказался компактнее, чем представлялось, а привыкание к нему – быстрым (за что спасибо разным электронным «нянькам»).

Обновленный салон С5 – столь же футуристичный – позаимствован у старшей модели С7. Модный квадратный руль напоминает геймпад от игровой консоли и заточен под параллельный хват (об этом говорит расположение выемок под большие пальцы, кнопок управления и микшеров регулировки громкости). Для фанатов киберспорта и ралли – зачетно. Для «олдскулов» с классической постановкой рук на 10 часов и 2 часа – странновато. Жесткого дискомфорта не вызывает, но привыкать придется.

Сидения тоже перекочевали из С7. Тот же геймерский дизайн и эргономика, удобная поддержка спины и головы. От более корпулентных водителей слышала, что кресла тесные, но сама такого не заметила. А вот то, что установлены они довольно высоко, – факт. Само по себе это, с моей точки зрения, плюс: люблю высокую посадку, как на стуле. Нюанс в том, что салон в С5 невысокий, а кресла по высоте не регулируются – их можно только двигать вперед-назад и менять угол наклона спинки. Даже при моем росте 173 см в прямой посадке потолок оказался буквально в 4-5 см от макушки. Высоким водителям, которые не любят откидываться в кресле, стоит внимательно примериться.

Детали: продумано до мелочей

Решения разных мелочей в С5 можно рассматривать долго. Из полезного: ниша на два мобильника с беспроводной подзарядкой. Удобно расположенные подстаканники. Просторный закрывающийся бардачок в подлокотнике – у меня легко поместилась дамская сумка (и не мелкий клатч, а модели «хорошая сумка, большая»), также в него может войти планшет, маленький ноутбук.

Приборную панель в новом поколении С5 производитель разделил на две части: одна – для основных показателей (скорость, обороты, уровень топлива, одометр, давление в шинах), другая – для управления (климат-контроль, связь, музыка). На ней же – навигация и изображения с камер. Дополнительная панель стала больше – 15,6 дюйма по диагонали, и это очень удобно. Основная – меньше, зато ее хорошо видно в просвет руля.

Во втором ряду места достаточно, чтобы поместилось 3 человека, но не более того. Задние сидения не регулируются, зато посередине откидывается столик-подлокотник. Также сзади имеется два разъема USB, регулировка подогрева.

Багажник достаточный, чтобы ездить за покупками или на пикник. При желании можно уместить складную коляску, или пару детских самокатов, или малышовый беговел, легко поместится складной мангал и ящик сами знаете чего. По словам Виктора Прокопенко, эксперта по продажам “Акцент-М”, официального дилера OMODA в Иркутске, производитель поработал с эргономикой: пол багажника теперь можно устанавливать в двух уровнях. В нижнем положении объем увеличивается с 378 до 422 л. А при сложенных спинках задних сидений – до 1149 л. Под полом находится штатная докатка (раньше, говорят, было полноценное пятое колесо). Для себя я отметила два плафона подсветки по бокам – не надо держать фонарик в зубах, когда роешься в поисках нужной мелочи.

Открыть багажник можно из салона, можно кнопкой на задней двери. Или просто постояв несколько секунд позади машины с ключом в кармане – не надо махать руками, ногами, искать под бампером сенсор. Кстати, угол открывания багажника можно настроить под себя – умная машина запомнит настройки.

Динамические характеристики: машина для города и пригорода

Первое знакомство состоялось, пора в путь. Наш маршрут пролегает по Байкальскому тракту в поселки «Камертон» и «Хрустальный парк». Можно оценить, как машина ведет себя и в городском потоке, и на оперативном просторе.

Под капотом у OMODA C5 полуторалитровый бензиновый турбомотор мощностью 147 лошадей и крутящим моментом 210 Н·м. По словам Виктора, он разработан при участии австрийской компании AVL (OMODA вообще отличается тем, что ее ключевые узлы и агрегаты разрабатывались европейскими автомобильными брендами). Коробка передач – шестиступенчатый робот, разработка компании Getrag, в разные годы поставлявшей КП для BMW, Daimler, Ferrari, Mitsubishi, Porsche.

На практике С5 можно водить в двух режимах: «эко» и «спорт». «Эко» – экономичный режим для городских условий. Плавные разгон и торможение (для экспрессивных водителей, наверное, даже слишком плавные, зато расход топлива в таком режиме реально снижается). Есть функция «смарт-стоп», но я сразу попросила ее отключить. Бензина с ней особо не сэкономишь, а место в потоке потеряешь.

Но вот мы выезжаем на Байкальский тракт и переходим в режим «спорт». Характер машины моментально меняется: она реагирует на малейшее движение ноги на «гашетке», шустро набирает скорость. Может, 147 «лошадок» – это и не спорткар, но благодаря турбине в кресло вжимает!

Между скоростями машина переключается плавно, без рывков. По словам Виктора, робот подстраивается под владельца авто: после пары недель активной эксплуатации понимает стиль вождения и адаптирует настройки.

Подвеска мягкая – на хорошем асфальте прямо-таки убаюкивает. Но как только въезжаешь в кочко-ямочную реальность, рельеф чувствуется в деталях. Будем честны в ожиданиях: OMODA C5 – это не деревянный УАЗик, но и не премиум за 10 миллионов. Это уверенный, «нашпигованный», но все же городской кроссовер.

На трассе: железная няня

Тракт – хороший повод поиграть с настройками адаптивного круиз-контроля. Можно выставить постоянную скорость, можно – расстояние до идущей впереди машины. В режиме «работа-дом» такие функции обычно недооценивают, но я сразу вспомнила свои командировки в Тулун в 2019–2021 годах. Как бы мне тогда пригодилась такая машинка!

В ту же копилку – функция подруливания. Датчики авто считывают разметку, и при попытке перестроиться без поворотника (машина расценивает это как потерю водителем контроля) ощущаешь деликатное, но настойчивое сопротивление на руле.

Даже с включенным поворотником, но при помехе справа или слева (например, приближение другой машины) срабатывают датчики контроля слепых зон – на боковых зеркалах зажигаются предупреждающие значки, машина пищит, а на руле появляется все то же ощущение сопротивления.

Меня OMODA уберег от мотоциклиста, лихо лавирующего в междурядье. Очень, ОЧЕНЬ полезная функция, учитывая, что звукоизоляция в новой модели С5 на высоте, и услышать приближение такого лихача не всегда реально. Не машина, а ангел-хранитель.

Кстати, про дальнюю дорогу: по словам Виктора, фары на С5 имеют функцию умного переключения. Когда впереди появляется другой автомобиль, фары автоматически переключаются на ближний свет; когда встречная машина минует, возвращаются в режим дальнего. «На С5 оптика по контрастности, яркости и по уровню наклона фар вообще настроена таким образом, что не будет слепить встречные автомобили, а для вас дорога будет хорошо освещена», – подчеркнул он.

Жилая зона: контроль 360 градусов

В поселках представилась возможность испробовать ещё одну фишку – камеру кругового обзора. Для владельцев продвинутых авто это уже рядовая опция. Для тех же, кто пересаживается с машины попроще и поменьше, а особенно с правого руля, – это настоящая палочка-выручалочка.

Запарковаться или выехать без эксцессов, когда тебя рискованно поджали, развернуться, сдать назад в ограниченном пространстве, не боясь задеть «кормой» забор, соседскую машину, внезапного пешехода – на OMODA C5 все это возможно в буквальном смысле по приборам. Датчики OMODA считывают окружающее пространство, а процессор выводит на экран проекцию машины сверху. Водитель и сам может оценить безопасность маневра, и машина, как только расстояние до ближайшего объекта становится меньше безопасного, начинает подавать звуковые сигналы.

«А еще у этой модели есть датчики перекрестного столкновения: скажем, вы выезжаете задом из ворот, у вас ограниченный обзор, а наперерез движется машина – бортовой компьютер ее заметит и предупредит», – рассказал Виктор.

Легкое бездорожье: за грибами и за миром в семье!

Ну и конфетка на десерт: на новом OMODA C5 камера не просто на 360, а на все 540 градусов обзора. Дополнительные 180 – это дорога под машиной.

Поселок «Камертон» расположен на берегу залива, соблазн подъехать к воде возник сам собой. Вот только к берегу ведет довольно разбитая грунтовка. И тут OMODA показал себя во всей красе. Виктор нажимает кнопку, и на панель выводится трансляция дорожной поверхности с проекцией колес – куда и как машина движется прямо сейчас, что находится под днищем – видно, как на ладони.

«Да на ней можно за грибами ездить!» – восклицаю я.

В городе эта опция поможет не попасть колесом в яму, не наскочить на бордюр. В загородных условиях – не наехать на клумбу, на грабли, на брошенную без присмотра игрушку. (Все мы знаем, что машинка, кукла, совочек с формочками и т.п., неделями валяющиеся по двору, становятся самыми нужными, самыми любимыми именно в тот момент, когда трещат под колесом родительского авто. Так что OMODA C5 – это не только безопасность движения, но и мир в семье.)

Справедливости ради напомню, что OMODA – это всё-таки не рамный внедорожник, а классический паркетник, поэтому забираться на нем туда, куда волки ходить боятся, не стоит. Но легкое бездорожье машина преодолевает блестяще.

Кстати, автодилер анонсирует поступление полноприводной модификации С5. В иркутских шоурумах она появится, ориентировочно, в начале лета.

«Привет, „Омода“!»: что она еще умеет?

Писать про С5 можно много. Машина действительно впечатляет. Вот короткий список полезностей, которые оценила лично я.

  • Полноценный зимний пакет: обогрев всех сидений (а у водительского – ещё и вентиляция), зеркал, стекол. В нашем климате – обязательно.
  • Штатная аудиосистема SONY приятна для ушей, а эквалайзер поможет донастроить ее по своему вкусу.
  • Про звукоизоляцию я уже упомянула – в сравнении с предыдущим поколением новая С5 заметно выигрывает по этому пункту.
  • Навигация имеется штатная, можно подключить по беспроводной связи CarPlay, Android Auto, «Яндекс Карты», Google Карты.
  • Система безопасности: хитрое авто не снимется с ручника, если водитель не пристегнут.
  • Управление голосом! OMODA C5 понимает до 20 команд. «Привет, „OMODA“! Опусти водительское окно!», «Включи кондиционер!», «Открой люк!», «Включи музыку!». Не нужно отвлекаться от дороги, умная машина все сделает сама.

И самое главное: про деньги

Цена на новое поколение С5 не сильно отличается от предыдущего –  около 2 400 000 в базовой комплектации, примерно 2 800 000 в топовой (цены указаны по прайсу). Да, по сравнению с младшими собратьями по концерну Chery, OMODA чуть дороже. Но и начинка у нее побогаче.

Кроме того, как отмечает Виктор Прокопенко, автопроизводитель предоставляет программы поддержки для покупки авто в кредит. Поэтому в среднем по рынку ставки для покупателя оказываются ниже банковских.

«В моей практике люди ориентируются на комфортный ежемесячный платеж. В зависимости от условий, от первоначального взноса, срока кредитования сегодня это 30-50 тысяч рублей в месяц. Неудивительно, что сейчас 85 процентов покупок авто проходит в кредит либо в лизинг», – поясняет он.

Весомый аргумент – официальная гарантия 3 года или 100 000 км пробега. А еще – высокая остаточная стоимость автомобиля. Модель набирает популярность в регионе, а значит, через 3–5 лет её можно будет быстро и выгодно реализовать на вторичном рынке. Во всяком случае, предыдущие модели, которые покупатели меняют по трейд-ину, сегодня на экспозиции не задерживаются.

«И конечно, не стоит забывать о стоимости владения: можно купить машину на вторичном рынке вдвое дешевле, но дальнейшее обслуживание, ремонт будут обходиться в куда большую сумму, чем эксплуатация авто из салона. К тому же OMODA C5 даже в базе укомплектована так, что покупателю не придется тратить ни рубля на дополнительные опции: звукоизоляцию, «музыку», зимний пакет», - подчеркнул Виктор.

Итог: OMODA C5 – это не просто машина. Это гаджет на колесах. Если вы хотите чувствовать себя в безопасности, любите удобства «из будущего» и не готовы переплачивать – вам за ней. Кстати, в мае у “Акцент-М” стартовая цена на эту модель ниже, чем в прайсе и начинается от 2 199 000 рублей. 

Понравилось:

  • Броский дизайн
  • Обилие электронных ассистентов, камера на 540 градусов
  • Хорошее оснащение даже в базовой комплектации

Не понравилось:

  • Жалко прежнюю решетку радиатора
  • Странный руль
  • Низкий потолок и ограниченные настройки водительского кресла

Официальный дилер Акцент-М

Иркутск, улица Ширямова, 32

+7 3952 500-611

https://omoda-jaecoo-am.ru/

Реклама. ООО "Акцент-М". erid:2Vfnxy8ABiz

