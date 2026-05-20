В Приангарье формируют перечень мероприятий по подготовке к отопительному сезону

Правительство Иркутской области совместно с муниципалитетами приступило к подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду 2026-2027 годов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Александр Суханов. На основании заявок муниципальных образований формируется перечень первоочередных мероприятий по подготовке к зиме.

«Отопительный период 2025-2026 годов подтвердил ряд проблем коммунальной инфраструктуры Иркутской области, которые носят системный характер. В регионе произошли две крупные коммунальные аварии: в Ангарске и Бодайбо. Ликвидация последствий в Бодайбо продолжается до сих пор. Но самое главное, что страдают в этих ситуациях в первую очередь люди, их качество жизни. И наша задача сегодня — объединить усилия всех уровней власти, ресурсоснабжающих организаций и всех ответственных ведомств для недопущения подобных происшествий и минимизации рисков любых аварийных эпизодов», — подчеркнул Александр Суханов.

По состоянию на 20 мая отопительный сезон 2025-2026 годов завершен в десяти муниципальных образованиях, еще в восьми начаты отключения теплоснабжения. Остановлено 359 котельных, отключено 6076 жилых домов и 1125 социально значимых организаций. В Иркутске отключение тепла начали с 18 мая. Позже всех отопительный период завершится в северных территориях — Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Катангском районах, где теплоснабжение прекратят в конце мая.


