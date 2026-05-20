ИЭСК пресекла нелегальное подключение майнингового центра в Усть-Илимске

Иркутская электросетевая компания обнаружила и устранила самовольное подключение майнингового центра в Усть-Илимске после того, как ранее он уже был отключен от сети за неуплату. 30 января энергетики ввели ограничение режима потребления из-за задолженности более 300 тыс. рублей. Позже система учета зафиксировала потребление на уже обесточенной линии, что указывало на несанкционированное вмешательство.

«Этот инцидент является ярким примером того, как современные интеллектуальные системы учета позволяют нам выявлять любые несанкционированные вмешательства в работу энергооборудования. Мы действуем жестко, но в правовом поле. Незаконное потребление наносит ущерб всей энергосистеме, создавая риски для надежного снабжения добросовестных потребителей», – заявил заместитель генерального директора ИЭСК по транспорту электроэнергии Игорь Зубарев.

В ходе внеплановой проверки энергетики установили, что сотрудники майнингового центра самовольно вскрыли дверь трансформаторной подстанции и незаконно восстановили подключение. Был составлен акт о бездоговорном потреблении, суммарный объем незаконно потребленной энергии оценен более чем в 1,1 млн рублей. На основании собранных материалов компания направила в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.