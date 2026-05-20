В 2026 году в 36 селах и деревнях Приангарья появится интернет и мобильная связь

Минцифры РФ завершило формирование перечня населенных пунктов с численностью от 100 до 1000 человек, которые подключат к услугам связи в 2026 году по итогам всероссийского голосования 2025 года. В Иркутской области интернет и устойчивая мобильная связь появятся еще в 36 селах и деревнях. В 2025 году в регионе уже ввели в эксплуатацию 42 базовые станции сотовой связи по федеральной программе и еще три — по региональному проекту.

«Жители Иркутской области внесли свой вклад в процесс устранения цифрового неравенства. За деревни и села, которые необходимо обеспечить связью в 2026 году, поступило более 22,5 тыс. голосов, из них более 11 тыс. через Госуслуги, а остальные — с помощью обычных бумажных писем, отправленных Почтой России. Сегодня, с учетом включения в федеральную программу еще 36 населенных пунктов, у нас есть уверенность в том, что поставленная Президентом России задача по обеспечению доступа к интернету в селах и деревнях в ближайшие годы будет полностью выполнена», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В список населенных пунктов, где в 2026 году установят базовые станции, вошли села и деревни из 23 районов области. Среди них — село Тарнополь Балаганского района, деревни Худорожкина, Герасимова и Средний Булай Черемховского района, село Знаменка и деревни Якимовка и Воробьева Жигаловского района, деревня Хурай-Нур Ольхонского района, а также село Подволошино Катангского района и многие другие.