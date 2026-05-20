Иркутский производитель рыбы открыл первый фирменный магазин в Китае

Продовольственный бренд из Приангарья ИП «Шарпинская» открыл свое представительство и первый фирменный магазин в Китае. Торговая точка начала работу в городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян. Главная особенность нового объекта — демонстрационный павильон с возможностью дегустации продукции и наличие низкотемпературного склада объемом до 50 тонн.

«Выход регионального продовольственного бренда на китайский рынок через открытие первого магазина знаменует собой новый этап. Это не только начало прямого диалога с китайскими потребителями, но и результат масштабной работы, включающей поиск партнеров, многоэтапные переговоры и строгий контроль качества продукции. Реализация региональным агробизнесом таких амбициозных проектов подчеркивает большой интерес к пищевой и перерабатывающей продукции из Иркутской области, говорит о её потенциале и конкурентоспособности на международных рынках», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

В продаже представлен большой ассортимент рыбы из местных водоемов Приангарья: пелядь, окунь, лещ, щука, а также полная линейка отечественных лососевых, включая красную рыбу. Вся продукция приготовлена методом холодного копчения и реализуется под товарным знаком «Продукты Приангарья». В дальнейшем ассортимент планируют расширить замороженной рыбой, полуфабрикатами, пресервами и вяленой рыбой.